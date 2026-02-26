Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος εκπαιδευτικών πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή πίτας στο the Wall music bar. Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία να βρεθούμε όλοι οι συνάδελφοι, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να διασκεδάσουμε. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η αντιδήμαρχος για θέματα παιδείας του Δήμου Σητείας κ Ξενικάκη Μαριάννα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ αποτείνουμε στην ANEK LINES, η οποία προσέφερε το μεγάλο δώρο της.

Επίσης ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό του wall music bar καθώς και τον dj Pathios που φρόντισε για τη διασκέδασή μας.

Τέλος ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση του Συλλόγου μας.

Ευχόμαστε καλοτυχία και ευημερία στον Ανδρέα Μουτάκη ο οποίος κέρδισε το φλουρί!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Ζαχαριάδου Αγγέλα