ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΚΩΝ ΒΟΥΝΩΝ

Μια πολύ απαιτητική διαδρομή σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου, θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογός μας την επόμενη Κυριακή 1 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα θα διασχίσουμε τα Δυτικά Σητειακά βουνά, (από Σπαθί τις τέσσερις δυτικές κορυφές του όρους Ορνό.

Θα ξεκινήσουμε από το οροπέδιο της Μονοκαράς (750μ) πάνω απ’ τη Σφάκα και με παλιό μονοπάτι-πέρασμα που τραβερσάρει την οροσειρά θα φτάσουμε στη θέση Κουτσούρα. Στη συνέχεια θα ανέβουμε στην βορινή πλευρά του όρους Σπαθιού (1177) με την ωραία θέα στον κόλπο του Μεραμπέλλου και θα περπατήσουμε ως την νότια πλευρά του με θέα στην κοιλάδα της Χρυσοπηγής και του Μπέμπονα.

Μετά θα κατηφορίσουμε στο διάσελο και θα κατευθυνθούμε προς την πιο ψηλή κορφή, την Ασκορδαλιά (1238), μετά θα περάσουμε από τον Μακρύ Λάκκο (1179) και τέλος από την Πισκοπιανή (1131).

Τέλος, θα γυρίσουμε στο οροπέδιο το οποίο θα το περάσουμε απ’ άκρη σ’ άκρη, ώσπου να φτάσουμε στο σημείο εκκίνησης.

Πρόκειται για πορεία εκτός μονοπατιών, που απευθύνεται σε έμπειρους ορειβάτες και δεν θα συμμετάσχει κανείς, πριν προηγουμένως ενημερώσει τους αρχηγούς.

Αναχώρηση μπροστά από το Κέντρο Νεότητας για την Σφάκα στις 7:30.

Εναλλακτικά συνάντηση στη Σφάκα στις 8.10.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 8-9 ώρες ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2+ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 14 χλμ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 1.100-1.200 μ. (ανεβοκατεβάσματα ωστόσο)

Υπεύθυνος εκδρομής Δ.Σ.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή το βράδυ στο τηλ. 6973357549 Σφενδουράκης Αργύρης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι παρακάτω όροι είναι για την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων των μελών στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας.

Όσοι συμμετέχουν προϋπόθεση είναι να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους οφειλή για το τρέχον έτος. Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος είναι 10 ευρώ το χρόνο και ισχύει μέχρι το 31/12 κάθε έτους.

Το κάθε μέλος συμμετέχει κατόπιν επιθυμίας του στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί αυτού που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.

Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχή αν δεν τηρεί τους όρους συμμετοχής ή αν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.