Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των Ακαδημιών του Αθλητικού Ομίλου της ΝΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ παρευρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου.

Ο κ Πλακιωτάκης κατά τον χαιρετισμό του, συνεχάρη τη διοίκηση, τους προπονητές και τους γονείς για το πολύτιμο έργο που επιτελούν και ευχήθηκε στα παιδιά υγεία, πρόοδο και πολλές αθλητικές επιτυχίες δεσμευόμενος για τη διαρκή στήριξη του σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό του τόπου.

Ο κ Λυμπερίου αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την αποπεράτωση του Δημοτικού Σταδίου Σητείας, ένα έργο το οποίο για πρώτη φορά, μετά την πάροδο πολλών δεκαετιών, βρίσκεται τόσο κοντά στην ολοκλήρωση του.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος κ Βαγγέλης Γκροζάκης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς η οποία έχει ως στόχο την άνοδο της ΝΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ στην Γ Εθνική κατηγορία.

από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας