Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης έγινε καρδιολογικός έλεγχος και εξετάστηκαν πολλοί αθλητές κι ασκούμενοι, ηλικίας 14 έως 17 ετών, στην Σητεία. Η δράση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών της 11ης ΜΣΕΠ.

Η δράση πρόληψης στοχεύει στην διαφύλαξη του σημαντικού αγαθού της υγείας των παιδιών, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Κρήτης κ. Λεωνίδας Τερζής. Πολλές φορές, όπως σημείωσε, γινόμαστε κοινωνοί δυσάρεστων εξελίξεων μέσα στους αθλητικούς χώρους, όπου παρουσιάζονται αιφνίδιοι θάνατοι αθλητών και κυρίως μικρών ηλικιακά, από κληρονομικά καρδιολογικά προβλήματα.

«Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης έχει προχωρήσει σε ενέργειες και δράσεις πρόληψης όσον αφορά την υγεία των αθλητών. Έτσι λοιπόν στην Σητεία η Κινητή Καρδιολογική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτη εξέτασε αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 14 έως 17 ετών για να διασφαλίσει ότι η υγεία τους είναι τέτοια ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες και σε αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες, στις οποίες είναι ενταγμένοι», συμπλήρωσε.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με τις μεγάλες αθλητικές ενώσεις της Κρήτης (ΕΣΠΕΚ, ΕΚΑΣΚ, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, ΕΠΣ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων) με σκοπό να εξετάσει εντός του τρέχοντος έτους 3.000 αθλητές και αθλήτριες με την συμβολή της Κινητής Καρδιολογικής Μονάδας, που σχεδίασε, στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό και είναι εξοπλισμένη με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η δράση, είπε ο κ. Τερζής ξεκίνησε από το Λασίθι και από τη Σητεία και θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες πόλεις του νομού και της Κρήτης. Η ανταπόκριση των αθλητών ήταν μεγάλη «Φροντίσαμε το προηγούμενο διάστημα να ενημερώσουμε τα σωματεία αναλυτικά και τις αθλητικές ενώσεις προκειμένου να έχουμε αθρόα συμμετοχή γιατί ότι γίνεται είναι πάντα για την προστασία των παιδιών» τόνισε. Παράλληλα ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία καθώς και για τη φιλοξενία της δράσης στη Σητεία την 11η ΜΣΕΠ.

Προστασία

Ο ιατρός καρδιολόγος κ. Στέλιος Ζερβάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας. «Στοχεύει στην πρόληψη και στη μείωση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, στο πλαίσιο του οποίου είναι και ο έλεγχος που γίνεται σε αθλητές, αθλούμενους και ασκούμενους εφηβικών ηλικιών. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο αιφνίδιος θάνατος ναι μεν είναι σπάνιος, αλλά υπάρχουν νοσήματα σοβαρά και κυρίως κληρονομικά, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν κάποιες φορές σε σοβαρές επιπλοκές κατά την άσκηση. Άρα ο στόχος του προγράμματος είναι να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ενδείξεις πρώιμες τέτοιων νοσημάτων ώστε να παρέμβουμε έγκαιρα, όχι για να σταματήσουμε την άθληση, αλλά για να προστατεύσουμε τους αθλητές και να γλιτώσουμε επικίνδυνα συμβάντα».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας σε συνεργασία με την Κινητή Καρδιολογική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποιήσει δωρεάν καρδιολογικό έλεγχο σε αθλητές/τριες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 14 έως 17 ετών.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2026 από τις 10.30 το πρωί.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και με τις αθλητικές ενώσεις του νησιού μας (ΕΣΠΕΚ, ΕΚΑΣΚ, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και τις ΕΠΣ ).

Παρακαλούμε τα αθλητικά σωματεία ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϋ και κλασικού αθλητισμού να ενημερώσουν τους αθλητές τους ηλικίας από 14 έως 17 ετών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να τους αποστείλουν το συνημμένο ενημερωτικό έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης και την Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα, την οποία θα πρέπει οι αθλητές να έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης.

Τα αθλητικά σωματεία να αποστείλουν στο Δήμο τα ονόματα των συμμετεχόντων στη δράση αθλητών τους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 στο email :

[email protected] – Τηλ. επικοινωνίας 2842305117

Μετά τη συγκέντρωση των συμμετοχών θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για την ώρα προσέλευσης των αθλητών κάθε σωματείου, καταλήγει το δελτίο τύπου του δήμου Ιεράπετρας.