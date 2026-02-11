Τετραήμερο καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Σητεία

ΤσικνοΠέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης συναυλία με το συγκρότημα των και ώρα 18.00 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης συναυλία με το συγκρότημα των 1550

Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά rock συγκροτήματα, με έδρα την Αθήνα και συνεχή παρουσία από το 1998. Ιδρυτής και “ψυχή” της μπάντας είναι ο κιθαρίστας Ρουσσέτος Δημητρόγλου, ο οποίος έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα του χώρου όπως τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και άλλους! Μαζί τους η Κατερίνα Ανδρέου.

Μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει δράση για το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού από τους Ασυντόνιστους Γαϊδουροστοχαστές https://www.facebook.com/groups/205193819513612/?locale=el_GR

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου μετά τις 20:30 στην Ελευθερίου Βενιζέλου (από το Meraki μέχρι το Skala Enoteca) θεματικό πάρτι με θέμα την ελληνική ταινία: «Η Νεράϊδα και το Παλικάρι»

Θα γεμίσει η πόλη Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες, κρητική μουσική από τους Dj s: Ηλία Βουγιούκα & Τόνια Βασιλάκη και κεράσματα για όλους! Ελάτε ντυμένοι με ρόλους της ταινίας σε μια μοναδική βραδιά που δεν ξανάγινε στην Σητεία!

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 στην πλατεία την πόλης.

Όλοι μαζί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, θα συγκεντρωθούμε στην πλατεία και θα σχηματίσουμε με τα σώματά μας μια ανθρώπινη καρδιά, κρατώντας μπαλόνια, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αγάπης, ενότητας και ανθρωπιάς. Η στιγμή αυτή θα αποτυπωθεί από drone, δημιουργώντας μια εικόνα-σύμβολο που θα μείνει ως ανάμνηση και μήνυμα για όλη την πόλη. Συμμετέχουν τα κέντρα ξένων γλωσσών της πόλης και πλήθος κόσμου.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου από τις 9.00 το πρωί θα διεξαχθεί το το 18ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού Σητείας

Ευχόμαστε ένα υπέροχο παιχνίδι και να διασκεδάσετε με την ψυχή σας!