Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο οδηγός

28/11/2025
Περού: Ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών

28/11/2025
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 45% την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός της Ευρώπης

28/11/2025

Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί στην πυρκαγιά των ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι

28/11/2025
Σύλληψη, δίκη, αγχόνη: Ο Τραμπ απειλεί Δημοκρατικούς που παρότρυναν στρατιωτικούς να αρνηθούν να εκτελέσουν παράνομες διαταγές

Προειδοποίηση Τραμπ: Επίκεινται επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον «διακινητών ναρκωτικών»

28/11/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28-11-2025

28/11/2025
Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

27/11/2025
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, 2025
by anatolh kim
28/11/2025
in Ελλάδα, Ρεπορτάζ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε8, όταν Ι.Χ. όχημα έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το βυθιζόμενο όχημα και να κολυμπήσει με ασφάλεια προς την προβλήτα.

‘Αμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν
www.real.gr

