Άλλη μια απόπειρα προκειμένου να ενισχύσει την εκτέλεση του έργου αποκομιδής, γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού, εστιάζοντας στην τουριστική παραλιακή ζώνη του Δήμου Αγίου Νικολάου επιχειρεί η δημοτική αρχή.

Μετά τον άγονο μεγάλο διαγωνισμό που επιχείρησε τον περασμένο Φεβρουάριο, τώρα προχωρεί σε σύναψη κατεπείγουσας δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας για το ερχόμενο τρίμηνο με απευθείας διαπραγμάτευση με ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο προϋπολογισμός για τρεις μήνες είναι 344.825 € με ΦΠΑ. Η διάρκεια αυτή αποτελεί το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα για την κάλυψη του μεταβατικού κενού μέχρι την ολοκλήρωση της ήδη τακτικής διαγωνιστικής διαδικασίας με σχετική διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που είναι σε εξέλιξη.

Στη σύμβαση που θα προκύψει από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα περιληφθεί ρητή επιφύλαξη περί αυτοδίκαιης και αζημίως λύση της σύμβασης μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού και γίνει η εγκατάσταση του νέου αναδόχου.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας, η Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί οριακά, εν μέσω θέρους, με τον όγκο των απορριμμάτων να έχει πολλαπλασιαστεί λόγω και της τουριστικής κίνησης που πλησιάζει στην κορύφωσή της.

Εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται μεγάλα προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας ως αποτέλεσμα της μη επαρκούς στελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με τον όγκο των απορριμμάτων που παράγονται και επίσης παρατηρείται αντίστοιχη έλλειψη υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής.

Το ήδη υπάρχον μόνιμο προσωπικό (Οδηγοί, Εργάτες) του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και έχει πλέον μέση ηλικία άνω των 53 ετών με αποτέλεσμα η απόδοσή του να είναι περιορισμένη και να υπάρχουν συχνές αναρρωτικές άδειες. Παράλληλα υπάρχει μεγάλη δυσκολία- αδυναμία εξεύρεσης εποχικού προσωπικού, η οποία απεικονίζεται στην μη κάλυψη των προσφερομένων θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα των θέσεων οδηγών.

Επιπλέον ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου είναι πεπαλαιωμένος, άνω των 14 ετών (μόνο δύο οχήματα έχουν α ́ κυκλοφορία το έτος 2023 και ένα το 2016), με αποτέλεσμα συχνές ζημιές, ακινητοποιήσεις, ελλιπή δρομολόγια και ανικανότητα κάλυψης των αναγκών.

Όλα τα παραπάνω: αύξηση των ποσοτήτων απορριμμάτων και αναγκών αποκομιδής, μη επαρκής μόνιμη στελέχωση, αύξηση των αναρρωτικών αδειών λόγω μεγαλύτερης ηλικίας των εργαζομένων, αδυναμία εύρεσης εποχικού προσωπικού, πεπαλαιωμένα απορριμματοφόρα οχήματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα θέματα της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας του Δήμου θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο, εξήγησε ο αντιδήμαρχος.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποφάσισε την ενίσχυση των υπηρεσιών συλλογής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων και ογκωδών, για το παραλιακό μέτωπο καθώς και τον αστικό ιστό.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και μεγαλύτερη εργολαβία με αναθεωρημένο προϋπολογισμό, αφού εντοπίστηκαν και οι λόγοι που ο προηγούμενος διαγωνισμός απέβη άγονος. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, αξιολογώντας την έκβαση του διαγωνισμού, κατέληξαν στις εξής παρατηρήσεις:

1) Κατά το διάστημα διενέργειας του αρχικού διαγωνισμού παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες της αγοράς που επηρεάζουν άμεσα το κόστος εκτέλεσης της υπηρεσίας (ραγδαία αύξηση κόστους καυσίμων, συντηρήσεις, ανταλλακτικά, λειτουργικό κόστος οχημάτων), γεγονός που συνέβαλε στη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς.

2) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρχικής μελέτης δεν αντικατόπτριζε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, καθώς τα κόστη μισθοδοσίας, καυσίμων, συντήρησης και λειτουργίας του απαιτούμενου εξοπλισμού έχουν πλέον διαμορφωθεί σε σημαντικά ανώτερα επίπεδα. Σημαντικό ρόλο στις αυξήσεις αυτές παίζει και η εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον Δήμο Αγίου Νικολάου και η οποία αυξάνει σημαντικά (30-40%) το πραγματικό κόστος εργασίας λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης και λειτουργίας της τοπικής αγοράς.

3) Υπάρχει μεγάλη δυσκολία-αδυναμία εξεύρεσης εποχικού προσωπικού, γεγονός αξιοσημείωτο και παράλληλα ανησυχητικό. Κατά την πρόσφατη Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 2/30-1-2026 για 22 θέσεις προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας, καλύφθηκαν μόνο οι 13 ενώ οι υπόλοιπες 9 έμειναν κενές καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Από τις πέντε θέσεις οδηγών καλύφθηκε μόνο η μία και από τις δεκατέσσερις θέσεις εργατών οι δώδεκα. Παρόμοια εικόνα είχε παρουσιασθεί και κατά την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΣΟΧ 3/2025, οπότε δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τις τρεις θέσεις Οδηγών, οι οποίες έμειναν ακάλυπτες καθώς δεν υπήρξε καμία αίτηση. Η ίδια εικόνα είχε παρατηρηθεί και κατά τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού ετών 2023 και 2024, οπότε και πάλι είχαν μείνει ακάλυπτες θέσεις οδηγών.

4) Στο Δήμο Αγίου Νικολάου υπήρξαν παραιτήσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού κατά τα έτη 2024 και 2025 επειδή υπήρχε μεγάλη προσφορά εργασίας από ιδιώτες με αυξημένες αποδοχές.

Εξάλλου τα έργα κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) έχουν απορροφήσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων ειδικότητας οδηγών και εργατών καθώς τους έχουν προσφερθεί μεγαλύτερες αποδοχές.

Ετσι, με βάση την αναθεωρημένη μελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ο νέος προϋπολογισμός του συνολικό έργου είναι 4.135.802 € με ΦΠΑ για δύο έτη και δικαίωμα προαίρεσης ενός ακόμη έτους προϋπολογισμού 2.067.901 € (συνολικός προϋπολογισμός 6.203.703,00 € με ΦΠΑ), με σκοπό την βελτιστοποίηση των όρων συμμετοχής και τη διασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική συμμετοχή οικονομικών φορέων και η οριστική κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δήμου.

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος, η διαδικασία του νέου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω εργασίας σίγουρα θα καθυστερήσει αρκετά (δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τέσσερις μήνες) λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων νόμιμων προθεσμιών δημοσίευσης, του χρόνου αξιολόγησης προσφορών, του ελέγχου δικαιολογητικών, του προσυμβατικού ελέγχου και της υπογραφής της σύμβασης. Επομένως, δημιουργείται αντικειμενική κατεπείγουσα ανάγκη προσωρινής κάλυψης της χρονικής περιόδου μέχρι την ανάδειξη/εγκατάσταση αναδόχου στον νέο ανοιχτό διαγωνισμό ή τουλάχιστον της θερινής περιόδου (οπότε έχουμε σημαντική αύξηση-υπερτριπλασιασμός- της παραγωγής απορριμμάτων) καθώς η αποκομιδή των απορριμμάτων αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη και συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την κατ ́ εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ.γ του Ν.4412/2016.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ