Νέα στοιχεία για τα «μαύρα» κοντέινερ

Ζημιά άνω των 400.000 ευρώ από παράνομες εισαγωγές, μόλις δύο ημερών, στο λιμάνι του Πειραιά αποκάλυψαν οι πρόσφατοι έλεγχοι στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ».

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

Σε συμπληρωματική απολογία από την Ευρωπαία ανακρίτρια κλήθηκαν έξι άτομα, που είχαν συλληφθεί τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ», για την εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που φέρονται να πλημμύριζαν την Ε.Ε. με κινεζικά προϊόντα, τα οποία εισάγονταν παράνομα.

Η έρευνα των Αρχών στα πάνω από 2.400 κοντέινερ που έχουν κατασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο λιμάνι του Πειραιά -τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ιστορία της Ε.Ε.- αποκάλυψε νέα σημαντικά ευρήματα.

Σε έλεγχο που αφορούσε εμπορεύματα δύο μόνο ημερών (23 και 24 Ιουνίου 2025) εντοπίστηκαν πάνω από 1.450 ηλεκτρικά ποδήλατα σε χαρτοκιβώτια, με τα περισσότερα να μην έχουν δηλωθεί. Στα σχετικά παραστατικά αναγράφονταν άλλα είδη ή η δηλωθείσα αξία τους απείχε πολύ από την πραγματική.

Οι συλληφθέντες, δύο τελωνειακοί και τέσσερις εκτελωνιστές, κατηγορούνται μεταξύ άλλων για λαθρεμπορία και έχουν προφυλακιστεί μετά την αρχική απολογία τους και κατόπιν του πρώτου ελέγχου που έγινε σε εμπορευματοκιβώτια μίας μόνο ημέρας (25/6). Το συνολικό ποσό των διαφυγόντων δασμών και ΦΠΑ που τους αποδόθηκε τότε ήταν 280.000 ευρώ.

Στο ποσό αυτό, βάσει του νέου κατηγορητηρίου και των ερευνών που έγιναν στα εμπορεύματα ακόμα δύο ημερών (23/6 και 24/6) προστίθενται 404.794,31 ευρώ. Μόνο από τα κοντέινερ τριών ημερών και με τους ελέγχους να μην έχουν ολοκληρωθεί ούτε για το 10% των εμπορευμάτων που έχουν κατασχεθεί, η ζημία από διαφυγόντες δασμούς και ΦΠΑ ξεπερνά πλέον τα 680.000 ευρώ.

Το κατηγορητήριο

Στους τελωνειακούς αποδίδεται ότι βεβαίωσαν ψευδώς καταχωρώντας στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων πως ο φυσικός έλεγχος είχε ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα «Α1 – καλώς χωρίς διαφορές». Ωστόσο, «γνώριζαν ότι ουδένα φυσικό έλεγχο είχαν πραγματοποιήσει επί των κοντέινερ αυτών και ότι το περιεχόμενό τους ουδόλως αντιστοιχούσε με τα αναφερόμενα στη διασάφηση εμπορεύματα…», όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Επίσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι φυσικοί έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί καθώς, όπως διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, «κανένα χαρτοκιβώτιο δεν είχε ανοιχτεί, τούτο, δε, μολονότι υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες για παράτυπες ενέργειες κατά τον τελωνισμό δεδομένης της ανακολουθίας στον αριθμό των ηλεκτρικών ποδηλάτων μεταξύ packing list και θαλάσσιας φορτωτικής…».

Στο σύνολο των χαρτοκιβωτίων που ελέγχθηκαν εμπεριέχονταν ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ δεν βρέθηκαν τα άλλα δηλωθέντα είδη (κλειδιά σύσφιξης, εργαλεία, scooter, μοτοσικλέτες), «γεγονός που οι εμπλεκόμενοι ελεγκτές μπορούσαν να εντοπίσουν αν είχαν προβεί όντως σε φυσικό έλεγχο και επίσης η καταφανώς πολύ χαμηλή δηλωθείσα αξία για κάθε ηλεκτρικό ποδήλατο (από 88 έως 99 δολάρια), καθώς και το πολύ χαμηλό δηλωθέν βάρος» θα έπρεπε, όπως σημειώνεται στο κατηγορητήριο, να είχε εγείρει τις αμφιβολίες των τελωνειακών, οι οποίοι όφειλαν να είχαν εκκινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της δηλωθείσας δασμολογητέας αξίας.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τη Βάσω Πανταζή, συνήγορο υπεράσπισης στην υπόθεση, έγινε επιλογή των ημερών ελέγχου προκειμένου να στοχοποιηθούν «αναλώσιμα» άτομα.

«Είναι αξιοπερίεργο πως η έρευνα για ένα φερόμενο κύκλωμα λαθρεμπορίας, με συνεργούς υποτίθεται τελωνειακούς υπαλλήλους στο λιμάνι του Πειραιά, εκτείνεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τρεις μόνο ημέρες. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση στοχευμένης επιλογής αυτών των δύο ημερών, ώστε να κατηγορηθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ‘‘αναλώσιμοι’’ γι’ αυτές τις δύο ημέρες. Το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι μόλις μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον Αύγουστο του 2025, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Και αυτό συνέβη γιατί κανείς δεν αναλάμβανε πλέον την ευθύνη να βρεθεί κατηγορούμενος, λόγω ενός ασαφούς πλαισίου λειτουργίας του μεγαλύτερου και πλέον υποστελεχωμένου τελωνείου της χώρας».

Νέοι δασμοί

Η επιχείρηση «Καλυψώ» οργανώθηκε από τις ευρωπαϊκές Αρχές για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες εισαγωγές κυρίως κινεζικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε βάθος οκταετίας, η απάτη-μαμούθ φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ από διαφυγόντες δασμούς και ΦΠΑ. Η υπόθεση έχει απασχολήσει έντονα τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με τους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε. να αποφασίζουν την περασμένη Πέμπτη αύξηση ελέγχων αλλά και νέους δασμούς, ακόμα και σε πακέτα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από την Κίνα.

ΠΗΓΗ: Realnews