Το πρωί της Κυριακής, ο πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης ψήφισε για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικό κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Δημητριάδης προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, γράφοντας «Εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Νεοδημοκρατών. Ψηφίζω με ένα εκκολαπτόμενο ΟΝΝΕΔιτακι!

Καλή ψήφο σε όλους.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα εσωκομματικά, συναντώντας καθημερινά στελέχη από όλα τα επίπεδα του γαλάζιου «οργανισμού», τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

