Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών ΟΠΕΚ+ (OPEC+) συμφώνησε σήμερα μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο, αύξηση που θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά όσο ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να διαταράσσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον Κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ.

Επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αύξηση για τρίτο μήνα στη σειρά, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ+ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Η αύξηση είναι η ίδια με εκείνην που συμφωνήθηκε για τον Μάιο μείον το μερίδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που αποχώρησαν από τον οργανισμό.

Η κίνηση έχει σκοπό να δείξει ότι η ομάδα είναι έτοιμη να αυξήσει τον εφοδιασμό μόλις τελειώσει ο πόλεμος και ότι συνεχίζει με τα σχέδια να αυξήσει τους στόχους παραγωγής παρά την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ+, σύμφωνα με πηγές και αναλυτές.

«Ο ΟΠΕΚ+ στέλνει ένα διπλό μήνυμα στην αγορά: συνέχισης παρά την αποχώρηση των ΗΑΕ και ελέγχου παρά τον περιορισμένο φυσικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής στη Rystad και πρώην αξιωματούχος του ΟΠΕΚ+.

«Ενώ η παραγωγή αυξάνει στα χαρτιά, ο πραγματικός αντίκτυπος στον φυσικό εφοδιασμό παραμένει πολύ περιορισμένος δεδομένων των περιορισμών στα στενά του Ορμούζ».

Η δήλωση δεν αναφέρει τα ΗΑΕ, παράλειψη που δείχνει «στην πραγματικότητα» τις εντάσεις στις σχέσεις με το Αμπού Ντάμπι μετά την αποχώρησή του από τη συμμαχία αυτήν την εβδομάδα, εκτίμησε ο αναλυτής.

«Παραμένοντας στην ίδια πορεία παραγωγής –απλώς χωρίς τα ΗΑΕ– παρουσιάζεται σαν να μην έχει γίνει κάτι, ελαχιστοποιώντας τα εσωτερικά ρήγματα και παρουσιάζοντας μια εικόνα σταθερότητας», είπε.

Η ποσόστωση της μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας μέλος του ΟΠΕΚ+, της Σαουδικής Αραβίας, θα αυξηθεί στα 10,291 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο βάσει της συμφωνίας, πολύ πάνω από την τρέχουσα παραγωγή. Η χώρα ανέφερε πραγματική παραγωγή 7,76 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στον ΟΠΕΚ τον Μάρτιο.

Τα επτά μέλη που συμμετείχαν στη διαδικτυακή σύνοδο σήμερα είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν. Με την αποχώρηση των ΗΑΕ, ο ΟΠΕΚ+ αποτελείται από 21 μέλη, περιλαμβανομένου του Ιράν, όμως τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά χώρες συν τα ΗΑΕ συμμετείχαν στις αποφάσεις για τη μηνιαία παραγωγή.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ που ακολούθησε ως συνέπεια έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τα μέλη του ΟΠΕΚ+ Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ, καθώς και από τα ΗΑΕ. Πριν από τη σύγκρουση, οι παραγωγοί αυτοί ήταν οι μοναδικές χώρες στην ομάδα που μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή.

Ακόμη κι αν ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες αν όχι μήνες προκειμένου οι ροές να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με στελέχη του πετρελαϊκού τομέα του Κόλπου και του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου.

Η διαταραχή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών σε υψηλό τετραετίας πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι καθώς οι αναλυτές αρχίζουν να κάνουν προβλέψεις για εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών σε έναν με δύο μήνες και αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Τα επτά μέλη του ΟΠΕΚ+ θα συναντηθούν και πάλι στις 7 Ιουνίου, ανέφερε η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ