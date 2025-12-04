Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκαν οι πληρωμές στους αγρότες από 1 Ιανουαρίου έως 1 Δεκεμβρίου του 2025.
Πληρωμές προς αγρότες:
|Πληρωμές
|Ποσό (δις. ευρώ)
|Μέχρι 1/12
|2,48
|Μέχρι 31/12
|1,2
|Σύνολο
|3,7
|Πληρωμές 2024: 3,1
Αναλυτικότερα:
Πληρωμές έως 24/11/2025:
|Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι
|869,7
|Συμπληρωματική αναδιανεμητική
εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα
|11,2
|Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας
|3,6
|Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον
|400,1
|Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
|269,2
|Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου
|11
|Πράσινη ενίσχυση
|0,5
|Νέοι γεωργοί
|0,01
|Λοιπές άμεσες ενισχύσεις
|0,65
|Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς
|6,5
|Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον
|13,2
|Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
|118
|Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου
|5
|Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα
|29
|Καθεστώς βασικής ενίσχυσης
|1,7
|Επενδυτικά Πυλώνα Ι
|48
|Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς
|48
|Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
|706,8
|M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
|0,23
|M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα
|30,8
|M11 – Βιολογική γεωργία
|11,3
|M11 – Βιολογική κτηνοτροφία
|3,2
|M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
|12,5
|M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
|19,6
|M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
|0,19
|M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
|420,1
|M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
|4,1
|M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
|0,05
|M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
|0,05
|M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
|16
|M16 – Συνεργασία
|27,5
|M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER
|150,5
|M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών
|7,8
|ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71
|2,9
|Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών
|353
|Ευλογιά Πανώλη
|93
|Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
|144
|Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
|56
|Λοιπές
|60
|Σύνολο
|1977,5
Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:
|Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι
|373
|Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης
|363
|Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
|10
|Επενδυτικά Πυλώνα Ι
|0,1
|Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς
|0,1
|Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
|122,6
|M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
|1
|M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
|0,02
|M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
|28,2
|M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
|0,5
|M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
|0,05
|M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
|0,3
|M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα
|43,3
|M16 – Συνεργασία
|1,8
|M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER
|11,2
|M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών
|0,1
|ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70
|32,8
|ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71
|2,9
|Σύνολο
|496,2