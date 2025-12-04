Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι 869,7

Συμπληρωματική αναδιανεμητική

εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 11,2

Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας 3,6

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον 400,1

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 269,2

Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου 11

Πράσινη ενίσχυση 0,5

Νέοι γεωργοί 0,01

Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 0,65

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 6,5

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον 13,2

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 118

Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου 5

Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 29

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης 1,7

Επενδυτικά Πυλώνα Ι 48

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 48

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 706,8

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 0,23

M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 30,8

M11 – Βιολογική γεωργία 11,3

M11 – Βιολογική κτηνοτροφία 3,2

M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 12,5

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 19,6

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 0,19

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 420,1

M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 4,1

M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 0,05

M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 0,05

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 16

M16 – Συνεργασία 27,5

M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER 150,5

M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών 7,8

ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71 2,9

Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών 353

Ευλογιά Πανώλη 93

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 144

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 56

Λοιπές 60