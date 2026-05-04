Ολες οι αλλαγές στον εξωδικαστικό

Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα «τρέξουν» οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Τρεις σημαντικές αλλαγές που αφορούν χιλιάδες οφειλέτες που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αναμένονται μέχρι τον Σεπτέμβριο. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σταδιακά σε περαιτέρω βελτίωση της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προκειμένου να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε Δημόσιο και ιδιώτες όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες. Προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί τρεις σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν στόχο ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Χρέη από 5.000 ευρώ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Ιούνιο. Αναλυτικότερα:

– Εως τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα σε 300.000 και πλέον οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ που έχουν σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Οι οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ είναι ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού όταν τα χρέη ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Ετσι οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ. Για παράδειγμα, κάποιος που οφείλει στην τράπεζα 7.500 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει το συγκεκριμένο ποσό σε έως 250 δόσεις. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των δόσεων προκύπτει ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίσουν χρέη προς το Δημόσιο σε έως 240 δόσεις και προς τις τράπεζες σε έως 420 δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι όσοι έχουν οφειλές κάτω από τα 5.000 ευρώ θα μπορούν να τις ρυθμίσουν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Μάρτιο κατεγράφη το υψηλότερο επίπεδο ρυθμίσεων που έχει επιτευχθεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, αφού πραγματοποιήθηκαν σε έναν μήνα 2.879 ρυθμίσεις. Συνολικά ήδη μέσω του εξωδικαστικού έχουν πραγματοποιηθεί 60.000 ρυθμίσεις οφειλών που ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ.

Μιλώντας στη Realnews, η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, τονίζει ότι «με τις νέες ρυθμίσεις αφενός για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο με τη διεύρυνση των ορίων του εξωδικαστικού και τις 72 δόσεις και αφετέρου τη ρύθμιση για την αποπληρωμή και προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνεται η πλέον αποτελεσματική απάντηση στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους πολιτών και επιχειρήσεων.

Πρώτη κατοικία

– Για πρώτη φορά, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να προβεί στην αποπληρωμή της αξίας της κύριας κατοικίας του και στη διάσωση αυτής, με παράλληλη ρευστοποίηση άλλων δευτερευόντων ακινήτων, η οποία στην ουσία της μεταφράζεται σε μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και πιο διαχειρίσιμη δόση». Επίσης, σύμφωνα με τη Θ. Αλαμπάση, «τα διευρυμένα όρια του εξωδικαστικού και οι 72 δόσεις δίνουν διέξοδο σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο οφειλέτες με μικρότερες οφειλές, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στον εξωδικαστικό. Με τα μέτρα αυτά, η πολιτεία δείχνει έμπρακτα ότι παρέχει στους πολίτες τα εργαλεία για τη διευθέτηση των οφειλών τους και την επαναφορά σε κανονικότητα».

Προστασία

– Τον Ιούλιο θα υπάρξει μέσω νέας διάταξης του υπουργείου Οικονομικών στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με την ψήφιση της διάταξης οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν διακανονισμό κυρίως για την κύρια κατοικία τους και να τη διαχωρίσουν από τα υπόλοιπα χρέη και την περιουσία τους. Θα αφορά το σύνολο των οφειλών προς Δημόσιο και τράπεζες και θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνολική περιουσιακή κατάσταση του πολίτη. Ειδικότερα, οι οφειλέτες θα μπορούν να διασώσουν την κατοικία τους και να επιτύχουν χαμηλότερο ποσό μηνιαίων δόσεων που θα είναι προσαρμοσμένο στην αξία του ακινήτου τους και στο εισόδημά τους. Η υπόλοιπη περιουσία θα ρευστοποιείται μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμών και τα έσοδα θα κατευθύνονται στην εξόφληση των υπόλοιπων χρεών. Ο οφειλέτης θα μπορεί είτε να αποδεχθεί τη ρύθμιση που θα προκύπτει ή και να την απορρίψει. Εάν γίνει αποδοχή, τότε θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας, αλλά η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων. Ουσιαστικά το νέο πλαίσιο θα αφορά μόνο την αξία της πρώτης κατοικίας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ισχύει.

Νέος φορέας

– Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δημιουργηθεί ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δανειολήπτες να γλιτώσουν τις εξώσεις παραμένοντας στις κατοικίες τους, έχοντας το δικαίωμα επαναγοράς εφόσον ανακάμψουν οικονομικά. Ο νέος φορέας θα απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες, δηλαδή όσους έχουν εισοδήματα από 7.500 ευρώ ο άγαμος έως 21.000 οι οικογένειες με τρία παιδιά. Ο φορέας θα αγοράζει την πρώτη κατοικία του οφειλέτη και θα έχει την υποχρέωση να τη μισθώνει στον πολίτη για έως 12 έτη, όπως επίσης να του δίνει τη δυνατότητα να την επαναγοράσει στο 70% της αξίας του ακινήτου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο νέος φορέας, το ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης παραμένει σε ισχύ, αναστέλλοντας τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και παρέχοντας κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως και 210 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Realnews