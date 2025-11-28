Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί στην πυρκαγιά των ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι

Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί στην πυρκαγιά των ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι

28/11/2025
Περού: Ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών

Περού: Ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών

28/11/2025
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 45% την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός της Ευρώπης

Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 45% την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός της Ευρώπης

28/11/2025

Σύλληψη, δίκη, αγχόνη: Ο Τραμπ απειλεί Δημοκρατικούς που παρότρυναν στρατιωτικούς να αρνηθούν να εκτελέσουν παράνομες διαταγές

Προειδοποίηση Τραμπ: Επίκεινται επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον «διακινητών ναρκωτικών»

28/11/2025
Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο οδηγός

Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο οδηγός

28/11/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28-11-2025

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28-11-2025

28/11/2025
Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

27/11/2025
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί στην πυρκαγιά των ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι

by anatolh kim
28/11/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Η επιχείρηση κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι πυρκαγιές που μετέτρεψαν σε επίγεια κόλαση συγκρότημα πολυκατοικιών συνέχιζαν να καίνε, τρεις ημέρες αφότου ξέσπασαν, κι ο απολογισμός της τραγωδίας έγινε ακόμη βαρύτερος, φθάνοντας τους 94 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου πυροσβέστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με το BBC σχεδόν 300 άνθρωποι αγνοούνται. Στο μεταξύ, 900 ένοικοι των πολυώροφων κτιρίων έχουν μεταφερθεί σε οκτώ καταφύγια.

Διενεργούνται έρευνες για τα αίτια.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.|
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing