Φρίκη στην Αυστραλία: Τέσσερις συλλήψεις για κύκλωμα που διακινούσε υλικό με παιδική πορνογραφία και σατανισμό

01/12/2025
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, 2025
by anatolh kim
01/12/2025
in Κόσμος
Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ που βαραίνουν υποψίες ότι ανήκε σε διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν παιδοπορνογραφικό και «σατανιστικό» περιεχόμενο.

Ερευνητές της έκαναν εφόδους και εκτέλεσαν έξι εντάλματα ερεύνης για «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου», κατά δελτίο Τύπου της Νότιας Νέας Ουαλίας.

Κατά τη διάρκεια έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεότερος από τους τέσσερις –26, 39, 42 και 46 ετών αντίστοιχα– είχε ρόλο πρώτου πλάνου. Του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με παιδοπορνογραφικό και κτηνοβατικό περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών.

Δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους υφ’ όσον μετά την καταβολή εγγυήσεων προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.
www.real.gr

