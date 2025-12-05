Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία και κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ στην Κριμαία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία και κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ στην Κριμαία

05/12/2025
Παρέμβαση της Κατερίνας Σπυριδάκη για τον ΒΟΑΚ – «Ένα έργο που έχει γίνει σύμβολο άνισης μεταχείρισης»

Κ. Σπυριδάκη: «Κραυγή απόγνωσης από Ιεράπετρα και Σητεία – Ώρα για πραγματική στήριξη στον αγροτικό κόσμο»

05/12/2025
Μια νέα ομάδα επιχειρηματιών θα διεκδικήσει τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Στήριξη του Επιμελητηρίου Λασιθίου στους αγρότες και κτηνοτρόφους του τόπου μας

05/12/2025

Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

05/12/2025
Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά

Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά

05/12/2025
Νέα κλήρωση για 500, επιπλέον, δικαιούχους του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» εντός του Μαρτίου

Ηθικό και δημοκρατικό ολίσθημα στην πρόσληψη ΑΜΕΑ στον δήμο Σητείας

05/12/2025
Τσεχία: Ο τραμπιστής δισεκατομμυριούχος Μπάμπις εκ νέου πρωθυπουργός από την Τρίτη

Τσεχία: Ο τραμπιστής δισεκατομμυριούχος Μπάμπις εκ νέου πρωθυπουργός από την Τρίτη

05/12/2025
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία και κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ στην Κριμαία

by anatolh kim
05/12/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες βράδυ ότι επλήγη χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη Ρωσία (νοτιοδυτικά), με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη πυρκαγιά.

Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Ουκρανία λέει πως κατέστρεψε μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ της Ρωσίας στην Κριμαία

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επιδρομή drones κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου MiG-29 καθώς και σταθμό ραντάρ στη χερσόνησο της Κριμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μαχητικό βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα, ανέφερε η ίδια πηγή, δημοσιοποιώντας βίντεο που εικονίζει μη επανδρωμένο εναέριο όχημα να το πλήττει.

Τα μαχητικά του τύπου είχαν σχεδιαστεί τη σοβιετική εποχή και παρήχθησαν κατά μεγάλους αριθμούς — αποτελούσαν άλλωστε στο παρελθόν το κύριο μαχητικό και της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, προτού το Κίεβο στραφεί σε τύπους δυτικής κατασκευής, εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που οδεύει να κλείσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Δημοσίευμα σε αμερικανικό ιστότοπο εξειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις που παρακολουθεί συστηματικά τον πόλεμο σημειώνει πως το δείγμα που φέρεται να καταστράφηκε μοιάζει να ήταν αναβαθμισμένο και προηγμένο, σχεδιασμένο προκειμένου να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο, ωστόσο συμπληρώνει πως θα μπορούσε να μην ήταν επιχειρησιακό, ή να αποτελούσε ομοίωμα. Υπογραμμίζει επίσης πως τα αεροσκάφη του τύπου σπανίως χρησιμοποιούνται στον πόλεμο.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing