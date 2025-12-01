Ηφαίστειο στην Κολομβία σκόρπισε τέφρα σε χωριά – Κίνδυνος έκρηξης

Ηφαίστειο στην Κολομβία σκόρπισε τέφρα σε χωριά – Κίνδυνος έκρηξης

01/12/2025
Διερευνάται καταγγελία για απόπειρα απαγωγής παιδιού στο Καλό Χωριό

Υπότροπος 49χρονος Αγιονικολιώτης προφυλακίστηκε για νέα οδήγηση σε κατάσταση μέθης

01/12/2025
Μ. Μενεγάκης: «Η Προσβασιμότητα απαιτεί σχεδιασμό, συνεργασία και αλλαγή νοοτροπίας»

Μ. Μενεγάκης: «Η Προσβασιμότητα απαιτεί σχεδιασμό, συνεργασία και αλλαγή νοοτροπίας»

01/12/2025

Διακοπή υδροδότησης στην Πάνω Μερά Ιεράπετρας

Διακοπή υδροδότησης στη περιοχή της Ελούντας

01/12/2025
Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις – Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις – Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

01/12/2025
Ζητούνται προς ενοικίαση ή αγορά, παραγωγικά ελαιόδεντρα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου

Κ. Σπυριδάκη: «Πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα: Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής αφήνει ακάλυπτους χιλιάδες αγρότες»

01/12/2025
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Αγίου Νικολάου συμμετέχει στην κινητοποίηση για την υγεία

Απεργία των ιδιοκτητών Ταξί Αγίου Νικολάου

01/12/2025
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ηφαίστειο στην Κολομβία σκόρπισε τέφρα σε χωριά – Κίνδυνος έκρηξης

by anatolh kim
01/12/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Το ηφαίστειο Πουρασέ, στον νότο της Κολομβίας, όπου το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στο πορτοκαλί, εξαιτίας του αυξανόμενου κινδύνου έκρηξης, σκόρπισε τέφρα σε αρκετά χωριά, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

Το Πουρασέ, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογοτά, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.

Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.

Σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) έκανε λόγο για βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού σε αρκετές κοινότητες προχθές Σάββατο, ως και σε κοινότητες βόρεια από την Ποπαγιάν.

«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.

Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.

Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί για την έλλειψη ασφαλών τοποθεσιών όπου θα μπορούσε να καταφύγει αν εκραγεί το ηφαίστειο. «Αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περάσαμε τόσα χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο», εκτιμά.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing