ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πώληση βομβών αξίας 2,68 δισ. δολαρίων στον Καναδά παρά τις εμπορικές εντάσεις

05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025

05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
by anatolh kim
05/12/2025
in Κόσμος
Την έγκριση πώλησης βομβών στον Καναδά, συνολικής αξίας 2,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρά τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει χιλιάδες βόμβες διαφόρων τύπων, όπως 3.414 βόμβες BLU-111 βάρους 225 κιλών η καθεμία, 3.100 βόμβες ακριβείας GBU-39, καθώς και διατρητικές βόμβες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια (DSCA), η σχετική ειδοποίηση εστάλη στο Κογκρέσο, όπως απαιτεί η αμερικανική νομοθεσία..

Βασικοί ανάδοχοι είναι οι εταιρείες Boeing και RTX Corporation (σ.σ. η πρώην Raytheon Technologies).

Η πώληση «θα βελτιώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες συμμάχου στο NATO (…) και την αξιόπιστη αμυντική δυνατότητα του Καναδά για την αποτροπή κάθε επίθεσης», κατά το δελτίο Τύπου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι η χώρα του θα αφιερώσει φέτος το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα, προκειμένου να εκπληρώσει τον στόχο που είχε οριστεί από το NATO, «μισή δεκαετία μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» γι’ αυτό, εξαιτίας «των απειλών που πολλαπλασιάζονται».

Είπε επίσης ότι η Οτάβα θα επιδιώξει να μειώσει την εξάρτησή της όσον αφορά την απόκτηση στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η νέα συμπεριφορά της Ουάσιγκτον σε διεθνές επίπεδο έχει συνέπειες.

Αφότου επέστρεψε στην αμερικανική προεδρία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί με μειωτικό τρόπο στον Καναδά, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα πως ο βόρειος γείτονας των ΗΠΑ θα έπρεπε να γίνει η 51η πολιτεία τους, ενώ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο εναντίον του, εφαρμόζοντας σειρά επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών.
www.real.gr

