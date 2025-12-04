Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Γάζα

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Γάζα

04/12/2025
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία

Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία

04/12/2025
Η χρήση του Signal από τον Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τoν στρατό των ΗΠΑ – Τι αναφέρει πόρισμα του Πενταγώνου

Η χρήση του Signal από τον Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τoν στρατό των ΗΠΑ – Τι αναφέρει πόρισμα του Πενταγώνου

04/12/2025

Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ: «Καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ: «Καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

04/12/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-12-2025

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-12-2025

04/12/2025
Κράτησαν την εικόνα οι Μικτές της ΕΠΣΛ απέναντι στο Ηράκλειο

Μεγάλη νίκη η Μικτή Κ14 της ΕΠΣ Λασιθίου, ήττα η Κ16 στο Ηράκλειο

03/12/2025
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου στο νέο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA220 “XPLORE”

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου στο νέο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA220 “XPLORE”

03/12/2025
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Γάζα

by anatolh kim
04/12/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας, ταϊλανδού υπηκόου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (…) αντιπρόσωποι του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την οικογένεια του Σουντίσακ Ρινταλάκ ότι η σορός του επεστράφη (σ.σ. στο Ισραήλ) για να ταφεί», ανέφεραν μέσω Telegram.

Κατά την ίδια πηγή, ο 42χρονος εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες. Απήχθη στο κιμπούτς Μπεερί.

Στον παλαιστινιακό θύλακο δεν απομένει πλέον παρά το λείψανο του ισραηλινού ομήρου Ραν Γκβιλί.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και άλλες ένοπλες παρατάξεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να επαναπατριστούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί και αποβιώσαντες όμηροι που απέμεναν στα χέρια τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ, υπό πίεση των ΗΠΑ, τη 10η Οκτωβρίου.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing