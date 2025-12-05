Λιθουανία: Δικαστήριο έκρινε ένοχο για αντισημιτικές δηλώσεις τον ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος

05/12/2025
05/12/2025

05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
05/12/2025
Λιθουανικό δικαστήριο έκρινε ένοχο χθες Πέμπτη τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις, ηγέτη του συμπολιτευόμενου κόμματος Νάμουνο Άουσρα («Αυγή του Νάμουνο», Nemuno Aušra, ΝΑ), για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Η έδρα «κρίνει ένοχο τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», είπε η Νίντα Βιγκέλιενε, η πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου της πρωτεύουσας Βίλνιους, διαβάζοντας την ετυμηγορία.

Σε ομιλίες και αναρτήσεις του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής είχε «υποκινήσει μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων και προσώπων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα, εξαιτίας του ότι ανήκουν στην εβραϊκή θρησκεία», διευκρίνισε η δικάστρια, σύμφωνα με το βαλτικό πρακτορείο ειδήσεων BNS.

Στον κ. Ζεμαϊτάιτις, ο οποίος χαρακτήρισε «πολιτική» τη δίκη του, επιβλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ. Ο ενδιαφερόμενος τόνισε πως θα ασκήσει έφεση.

Η ποινική διαδικασία σε βάρος του κινήθηκε εξαιτίας τοποθετήσεων που είχε κάνει το 2023, κυρίως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, μεταξύ άλλων είχε χαρακτηρίσει τους εβραίους «υπεύθυνους για τους σοβιετικούς διωγμούς σε βάρος του λιθουανικού λαού» κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και είχε «υποβαθμίσει το Ολοκαύτωμα», κατά τη διάρκεια του οποίου σχεδόν ολόκληρη η προπολεμική εβραϊκή κοινότητα της Λιθουανίας εξολοθρεύτηκε, την περίοδο μεταξύ του 1941 και του 1944.

Ο 43χρονος πολιτικός είχε παραιτηθεί από το κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2024 εξαιτίας της υπόθεσης αυτής, ωστόσο επανεξελέγη τον Οκτώβριο κι η παράταξή του συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση υπό τους σοσιαλδημοκράτες. Δεν του έχει ανατεθεί υπουργικός θώκος.

Η 44χρονη πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε (σοσιαλδημοκράτες), ο τρικομματικός συνασπισμός της οποίας έχει οριακή πλειοψηφία στη λιθουανική Βουλή, περιορίστηκε να πει ότι δεν έχει διαβάσει την ετυμηγορία.

Το κόμμα της ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σέβεται την απόφαση της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι τελεσίδικη.

Χιλιάδες Λιθουανοί διαδήλωσαν μπροστά στο κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2024 και ξανά τον Αύγουστο εναντίον της συμμετοχής του εθνικιστικού λαϊκιστικού κόμματος του κ. Ζεμαϊτάιτις στην κυβέρνηση του κράτους της Βαλτικής.
www.real.gr

