Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ: «Καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

04/12/2025
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία

04/12/2025
Η χρήση του Signal από τον Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τoν στρατό των ΗΠΑ – Τι αναφέρει πόρισμα του Πενταγώνου

04/12/2025

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Γάζα

04/12/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-12-2025

04/12/2025
Κράτησαν την εικόνα οι Μικτές της ΕΠΣΛ απέναντι στο Ηράκλειο

Μεγάλη νίκη η Μικτή Κ14 της ΕΠΣ Λασιθίου, ήττα η Κ16 στο Ηράκλειο

03/12/2025
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου στο νέο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA220 “XPLORE”

03/12/2025
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, 2025
Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ: «Καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

by anatolh kim
04/12/2025
in Κόσμος
Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πως είναι «καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο», «η Ουκρανία και διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου πλήττονται από τον πόλεμο. Η δυνατότητα να εργαστούμε από κοινού (σ.σ. για να τερματιστούν οι συρράξεις) είναι καθοριστική», έκρινε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Μακρόν προτρέπει να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες των δυο χωρών για διάφορα ζητήματα.

«Έχουμε –το γνωρίζουμε– πολλές αποκλίνουσες απόψεις, έχουμε ενίοτε διαφωνίες», όμως ταυτόχρονα «έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε να ξεπεραστούν, να βρίσκουμε μηχανισμούς συνεργασίας, επίλυσης διαφορών, για να υπάρξει η αποτελεσματική πολυμερής συνεργασία στην οποία πιστεύουμε», σημείωσε ο κ. Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Κίνας λέει πως επιδιώκει «πιο σταθερή» διμερή σχέση

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως θέλει να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο Πεκίνο.

Ο κ. Σι διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του εννοεί να συνεργαστεί με τη Γαλλία για να «αποκλειστεί οποιαδήποτε παρεμβολή» και προκειμένου «να γίνει η γενική στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τη Γαλλία πιο σταθερή».
Add New Playlist

