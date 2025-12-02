Πλημμύρες στην Ινδονησία: 631 νεκροί, 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι

Πλημμύρες στην Ινδονησία: 631 νεκροί, 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι

02/12/2025
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παρασημοφόρησης του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη στο Ηράκλειο

02/12/2025
Κηδεία Νικολάου Σγουρού

Κηδεία Μαρίας Δρακωνάκη – Αρναουτάκη

02/12/2025

Με βαρέως τύπου μηχάνημα εκσκαφής προχωράει η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης στον κόλπο της Σητείας

Ψήφισμα του ΤΕΕ/ΤΑΚ

02/12/2025
Καταργείται κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών

Στη Βουλή το μεταναστευτικό στην Ιεράπετρα με την Κ. Σπυριδάκη να ζητάει άμεση Στελέχωση του Λιμενικού και στήριξη του Δήμου Ιεράπετρας

02/12/2025
Ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στη Σαουδαραβική αγορά

02/12/2025
Παναθηναϊκός: Θα «χάσει» τον Ντέσερς από τα μέσα Δεκεμβρίου λόγω African Cup of Nations

02/12/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
by anatolh kim
02/12/2025
in Κόσμος
Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έγινε σήμερα ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 631 νεκρούς, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 3,3 εκατ. κάτοικοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από το ένα εκατομμύριο που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τα σπίτια του και πλέον φιλοξενείται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια.

Από την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν –πέρα από την Ινδονησία–, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, καθώς και τη Σρι Λάνκα. Αθροιστικά, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Στην Ινδονησία αυτό που κρίνεται επείγον είναι πλέον η διανομή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς, είναι προσβάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τον αέρα ή διά θαλάσσης.
www.real.gr

