Προειδοποίηση Τραμπ: Επίκεινται επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον «διακινητών ναρκωτικών»

Οι ΗΠΑ «πολύ σύντομα» θα αρχίσουν να στοχοποιούν «διακινητές ναρκωτικών στη Βενεζουέλα» διεξάγοντας επιχειρήσεις «στο έδαφος», όχι μόνο στη θάλασσα, διεμήνυσε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κατακόρυφης ανόδου της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους. Επρόκειτο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί ιδιαίτερα τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αγορά των ΗΠΑ, κάτι που διαψεύδεται έντονα από το Καράκας. Ο αμερικανός πρόεδρος αύξησε περαιτέρω την πίεση διατάσσοντας να αναπτυχθεί μεταξύ άλλων στην Καραϊβική –κάτι που έγινε στα μέσα Νοεμβρίου– το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, με την αεροναυτική δύναμη κρούσης του.

Κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με αμερικανούς στρατιωτικούς, επ’ ευκαιρία της εορτής των ευχαριστιών, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε χθες επιτυχημένη την ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων στην περιοχή.

Η διακίνηση ναρκωτικών διά θαλάσσιων οδών «έχει σταματήσει κατά περίπου 85%», διαβεβαίωσε, χωρίς να εξηγήσει πώς προέκυψε ο αριθμός αυτός.

«Πιθανόν παρατηρήσατε πως ο κόσμος δεν θέλει πλέον να διακινεί (ναρκωτικά) διά θαλάσσης, και θ’ αρχίσουμε επίσης να τους σταματάμε στο έδαφος», συνέχισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος. «Οι χερσαίες οδοί είναι πιο εύκολες», πάντως «θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας από την πλευρά της λέει πως ο Ντόναλντ Τραμπ απατάται ή ψεύδεται καθώς μόλις το 5% των ναρκωτικών που εξέρχονται από την Κολομβία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, διέρχεται από το έδαφός της.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτιμά ότι η Ουάσιγκτον στην πραγματικότητα έχει βρει πρόσχημα προκειμένου για διεξαχθεί αμερικανική επιχείρηση ώστε να ανατραπεί η κυβέρνησή του κι οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας του. Ήδη εδώ και χρόνια η αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει άλλωστε εμπάργκο στο πετρέλαιο και άλλες οικονομικές κυρώσεις στο Καράκας.

Ο κ. Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείει στρατιωτική επιχείρηση, παρότι ταυτόχρονα διαβεβαίωσε στα μέσα του μήνα πως θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή».

Ο στρατός της Βενεζουέλας σε συναγερμό

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του απευθυνόμενο κυρίως στον στρατό, ο κ. Μαδούρο έκανε λόγο χθες για «17 εβδομάδες ψυχολογικού πολέμου» και κάλεσε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να παραμείνουν «γαλήνια», πάντως «σε επιφυλακή» μπροστά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης των πτήσεων.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, έδωσε την έγκρισή της αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αερολιμενικές εγκαταστάσεις της στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, ενώ το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, αρχιπέλαγος που δεν απέχει παρά μερικά χιλιόμετρα από την επικράτεια της Βενεζουέλας, φιλοξένησε πρόσφατα γυμνάσια αμερικανών πεζοναυτών.

Χθες, πάνω στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτισε με την ευκαιρία της γιορτής των ευχαριστιών τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην αποστολή, τους «πολεμιστές που φυλάσσουν την ασφάλεια» των ΗΠΑ, τόσο στην ίδια τη χώρα, όσο και «στη θάλασσα αγωνιζόμενοι εναντίον των καρτέλ».

Τη Δευτέρα, η Ουάσιγκτον συνέχισε να αυξάνει την πίεση χαρακτηρίζοντας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το Cártel de los Soles, οργάνωση η ύπαρξη της οποίας αμφισβητείται από αρκετούς ειδικούς. Επικεφαλής της, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δεν είναι άλλος παρά ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Πριν από τη στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωνε την αύξηση στα 50 εκατομμύρια δολάρια της αμοιβής που προσφέρεται για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Από την άλλη το Καράκας προβάλλει μέσω των μέσων ενημέρωσης τις επιχειρήσεις που διεξάγει εκείνο εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ανατινάξεων εργοστασίων, καταστροφών μυστικών αεροδιαδρόμων και καταρρίψεων μικρών αεροσκαφών που κατ’ αυτό μετέφεραν ναρκωτικά. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο στρατός ανακοίνωνε την καταστροφή καταυλισμών που διαβεβαίωσε ότι ανήκαν σε «κολομβιανούς ναρκωτρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εν μέσω της ατμόσφαιρας έντασης, έξι αεροπορικές εταιρείες, ανάμεσά τους η Iberia (Ισπανία), η TAP (Πορτογαλία) και η Turkish Airlines, ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα. Το Καράκας αντέδρασε αφαιρώντας τους τις άδειες δραστηριοποίησης στη χώρα.

www.real.gr