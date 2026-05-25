Ρούμπιο: Συμφωνία με το Ιράν ακόμη και σήμερα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί «σήμερα».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει «νέα», ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Ρούμπιο τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολά ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

