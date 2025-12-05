Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά

Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο κατ' αυτές μετέφερε ναρκωτικά

05/12/2025
05/12/2025

05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο κατ' αυτές μετέφερε ναρκωτικά

by anatolh kim
05/12/2025
in Κόσμος
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), αναρτώντας αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο από το αεροπορικό πλήγμα, διάρκειας 21 δευτερολέπτων, στο οποίο εικονίζεται σκάφος καθώς σχίζει τα νερά με ταχύτητα, πριν από ισχυρή έκρηξη.

«Τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες πάνω στο σκάφος σκοτώθηκαν», σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, στα οποία έχουν σκοτωθεί –με βάση τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον– 87 άνθρωποι, ιδίως στην Καραϊβική. Ουδέποτε έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για τη σχέση των σκαφών με τη διακίνηση παράνομων ουσιών.

Ολοένα περισσότερες φωνές υψώνονται εναντίον των πληγμάτων αυτών από τον Σεπτέμβριο, καθώς η νομιμότητά τους αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

Στην καρδιά της πολεμικής βρέθηκε πρόσφατα επιχείρηση κατά την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που είχαν βομβαρδίσει ήδη, για να αποτελειώσουν δυο επιζώντες. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επικρίνεται ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σε εκείνο το πλήγμα σε διεθνή ύδατα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώθηκαν συνολικά 11 άνθρωποι.

Νωρίτερα χθες ο Τζιμ Χάιμς, δημοκρατικός βουλευτής, τόνισε πως το δεύτερο πλήγμα σκότωσε «ναυαγούς» ναυτικούς, αφού εξέτασε βίντεο που παραδόθηκε από το Πεντάγωνο σε μέλη του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ είχε διατάξει να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Ο Λευκός Οίκος ωστόσο διέψευσε πως είχε δοθεί τέτοια διαταγή, διαβεβαιώνοντας πως ήταν ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, ο επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αυτός που διέταξε το επαναληπτικό πλήγμα.

Ο κ. Χάιμς επιβεβαίωσε το στοιχείο αυτό χθες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου The Hill.
www.real.gr

