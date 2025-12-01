Τραμπ: Υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία στην Ουκρανία – Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ, στον Μακρόν ο Ζελένσκι

01/12/2025
01/12/2025
Μ. Μενεγάκης: «Η Προσβασιμότητα απαιτεί σχεδιασμό, συνεργασία και αλλαγή νοοτροπίας»

01/12/2025

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις – Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

01/12/2025
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, 2025
by anatolh kim
01/12/2025
in Κόσμος
epa12506160 US President Donald Trump speaks at the inaugural US edition of the America Business Forum at the Kaseya Center in Miami, Florida, USA, 05 November 2025. The two-day summit is scheduled for 0506 November 2025 at the Kaseya Center and brings together leaders from business, sports, culture, and technology, with speakers including Lionel Messi, Will Smith, and CEOs of major global companies. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν “καλές πιθανότητες” για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν νωρίτερα την Κυριακή στη Φλόριντα.

“Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό”, δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ο Τραμπ επισήμανε πάντως ότι η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς που επεκτείνεται το τρέχον διάστημα σε κύκλους της ουκρανικής εξουσίας «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, μερικές ώρες μετά τις διαπραγματεύσεις αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Φλόριντα, που πάντως δεν έφεραν κάποια σημαντική πρόοδο. «Υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς που δεν βοηθάει», επέμεινε.

Η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, οδήγησε στην απαλλαγή από τα καθήκοντά του την Παρασκευή του Αντρίι Γέρμακ, του δεξιού χεριού του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Γέρμακ χειριζόταν ως την περασμένη εβδομάδα τις συνομιλίες του Κιέβου με την Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναχωρεί σήμερα για τη Μόσχα 

O Στιβ Γουίτκοφ, o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρεί σήμερα Δευτέρα, για τη Μόσχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας την Κυριακή στη Φλόριντα, τις οποίες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε “παραγωγικές”, προειδοποιώντας ωστόσο ότι “μένει ακόμη δουλειά” που πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συζητήσεις σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν “παραγωγικές” παρότι “μένει ακόμη δουλειά” που πρέπει να γίνει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνάντηση μεταξύ Ουκρανών διαπραγματευτών και υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων σήμερα ήταν “πολύ παραγωγική”, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

“Είναι λεπτό θέμα. Είναι περίπλοκο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διακυβεύονται και είναι προφανές ότι ένα άλλο μέρος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Μόσχα, παρότι έχουμε επίσης έρθει σε επαφή με τη ρωσική πλευρά, αλλά κατανοούμε επίσης αρκετά καλά τις απόψεις τους”, πρόσθεσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου.

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα πραγματοποιούνταν την ώρα που το Κίεβο δέχεται έντονη στρατιωτική και πολιτική πίεση και αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της αποπομπής κορυφαίου συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από εκτεταμένη έρευνα κατά της διαφθοράς.

Η συνάντηση αυτή είχε επίσης ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την επίσκεψη αυτή την εβδομάδα του απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση στη Φλόριντα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις “παραγωγικές και επιτυχείς” διαπραγματεύσεις.

Στο Παρίσι σήμερα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί σήμερα στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφάλειας από τη Συμμαχία των Προθύμων και στις συζητήσεις που έγιναν πρόσφατα στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων.

Ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα. Στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή στο Ελιζέ, ενώ στις 15:00 έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στο Παρίσι μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά την τελευταία στις 17 Νοεμβρίου.
www.real.gr

