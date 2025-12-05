Τσεχία: Ο τραμπιστής δισεκατομμυριούχος Μπάμπις εκ νέου πρωθυπουργός από την Τρίτη

05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025

Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
by anatolh kim
05/12/2025
in Κόσμος
Ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ πως έχει την πρόθεση να ονομάσει εκ νέου πρωθυπουργό της χώρας τον τραμπιστή δισεκατομμυριούχο Αντρέι Μπάμπις, μετά την υπόσχεση του ενδιαφερόμενου ότι θα μεταφέρει τις δραστηριότητες του επιχειρηματικού ομίλου του σε ανεξάρτητη δομή, ώστε να αποφύγει συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο κ. Μπάμπις, 71 ετών, που είχε ήδη ασκήσει το αξίωμα από το 2017 ως το 2021, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Πάβελ στις αρχές Νοεμβρίου, έναν μήνα μετά τη νίκη του κόμματός του ANO στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

«Αποφάσισα να τον ονομάσω πρωθυπουργό την Τρίτη 9η Δεκεμβρίου στις 09:00» (10:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο κ. Πάβελ μέσω X. «Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σέβομαι τα αποτελέσματα των εκλογών (…) και την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού», πρόσθεσε.

Το ANO κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές, αλλά δεν εξασφάλισε επαρκή αριθμό εδρών στο κοινοβούλιο για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κάτι που το ώθησε να κλείσει συμφωνία με τα ακροδεξιά κόμματα SPD και Η Φωνή των Αυτοκινητιστών την 3η Νοεμβρίου.

Ωστόσο ο οριστικός διορισμός του προσέκρουε στην απαίτηση του κ. Πάβελ να βρεθεί λύση για την αποτροπή του κινδύνου συγκρούσεων συμφέροντος λόγω των συμφερόντων και των δραστηριοτήτων του επιχειρηματία.

Ο δισεκατομμυριούχος, επικεφαλής του ομίλου Agrofert (χημικά, γεωργία κ.λπ.), έχει την έβδομη μεγαλύτερη περιουσία στη Δημοκρατία της Τσεχίας των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO, σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού Forbes.

Ο πρόεδρος Πάβελ θα ονομάσει και θα ορκίσει την κυβέρνηση αργότερα, όπως προβλέπει το τσεχικό Σύνταγμα.

Συνεχίζουν να υπάρχουν ερωτήματα όσον αφορά τον διορισμό στη θέση του υπουργού Περιβάλλοντος του Φίλιπ Τούρεκ, μορφής της Φωνής των Αυτοκινητιστών, σε βάρος του οποίου διενεργείται έρευνα για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό, κατόπιν καταγγελίας πρώην συντρόφου του.

Σε βάρος του κ. Τούρεκ είχε επίσης διενεργηθεί έρευνα από την αστυνομία, επειδή φερόταν να είχε κάνει επανειλημμένα τον ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά η υπόθεση αυτή τέθηκε στο αρχείο χωρίς να υπάρξει συνέχεια.

Ο Αντρέι Μπάμπις υποσχέθηκε προεκλογικά να αυξήσει τα κοινωνικά επιδόματα, να μειώσει τη βοήθεια που χορηγεί η Πράγα στην Ουκρανία και να βάλει «πρώτα την Τσεχία».

Η επάνοδός του στην εξουσία ενδέχεται να σημάνει την ανασύσταση συμμαχίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που αρνούνται να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία κι εμποδίζουν τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο κ. Μπάμπις υπήρξε συνιδρυτής, με τον Βίκτορ Όρμπαν, της ευρωσκεπτικιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» στο ΕΚ.

Έχει πάντως απορρίψει την ιδέα να οργανώσει δημοψήφισμα για την αποχώρηση της Τσεχίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζητεί το SPD.

Ο κ. Μπάμπις αντιμετώπισε ποινικές διώξεις για απάτη που σχετιζόταν με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις το 2007, κατηγορίες που αρνήθηκε, διατεινόμενος πως αποτελούσαν μέρος εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του.
www.real.gr

