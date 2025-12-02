Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι δεν θέλει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι «έτοιμος» αν οι Ευρωπαίοι «το θέλουν και ξεκινήσουν», λίγο πριν από τις διαβουλεύσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν έχουν ειρηνευτικό πρόγραμμα. Είναι με το μέρος του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν τόνισε πως οι απαιτήσεις που επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι αναφορικά με την Ουκρανία είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, λέγοντας πως «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και είναι στην πλευρά του πολέμου»

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκοπεί από μόνοι τους από τις συνομιλίες, δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και ουκρανικά πλοία.

Υποστήριξε πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού.

Ο πρόεδρος Πούτιν απειλεί να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε σήμερα να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ’ αρχήν αδύνατη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία και θα λάβει μέτρα κατά δεξαμενόπλοιων από χώρες που βοηθούν την Ουκρανία.

Το Σάββατο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.

Η Ουκρανία έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες έχουν διαταράξει τις μεταφορές πετρελαίου.

Ο Πούτιν δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή του να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα. Η Ρωσία έχει καταλάβει εκτάσεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού.

«Αν η Ευρώπη επιθυμεί πόλεμο με τη Ρωσία, είμαστε έτοιμοι»

