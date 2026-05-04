Με μια άψογα οργανωμένη εκδήλωση έπεσε η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περιόδου για τον Σύλλογο Νταρτς Αγίου Νικολάου, συνοδευόμενη από τις καθιερωμένες απονομές στους νικητές και τους διακριθέντες των διοργανώσεων του 2026.

Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες, τόσο στα ομαδικά πρωταθλήματα όσο και στα ατομικά, τιμήθηκαν με αναμνηστικά βραβεία και μετάλλια, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην προσπάθεια και τη συμμετοχή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Friends Cafe, στο Καλό Χωριό, όπου διεξήχθη και ο τελικός του Κυπέλλου. Εκεί αναδείχθηκε η κυπελλούχος ομάδα, με τους DNA Phoenix να επικρατούν των Adartes με σκορ 14-2.

Οι απονομές

Αναμνηστικά δόθηκαν σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, ενώ οι πρώτοι κάθε κατηγορίας τιμήθηκαν με κύπελλα και μετάλλια.

Α’ Κατηγορία (Ατομικό)

1ος: Γιώργος Κουνενάκης

2ος: Μιχάλης Βλάσσης

3ος: Σταύρος Κωνσταντινομανωλάκης

4ος: Θεόδωρος Καπέλλας

Ακολούθησαν: Παύλος Φραγκεδάκης, Μανόλης Χλωμός, Θέμης Μάλαμης, Albert Webbe, Ηλίας Φουλεδάκης, Δημήτρης Τζένιος, Αντώνης Βιδάκης, Γιάννης Πάγκαλος

Β’ Κατηγορία (Ατομικό)

1ος: Νίκος Κωνσταντινομανωλάκης

2ος: Μιχάλης Κοζοκάρου

3ος: Δημήτρης Ρουσσάκης

4ος: Μανόλης Σφυράκης

Ακολούθησαν: Μάνος Σφυράκης, Νίκος Καραμπόλας, Γιάννης Μαράκης, Γιώργος Σγουρός, Τάκης Βγενόπουλος

Γυναικείο

1η: Βάλια Βιδάλη

2η: Ελένη Ταμπακάκη

3η: Γραμματική Τριποδή

Ακολούθησαν: Λένα Πατσάνη, Μαρία Κωνσταντινομανωλάκη, Μαρία Σκουλικάρη

Ειδικές επιδόσεις (Ατομικό)

Most 180s: Μιχάλης Βλάσσης (8), Θέμης Μάλαμης (8)

High Checkout: Σταύρος Κωνσταντινομανωλάκης (160), Νικόλας Καραμπόλας (160)

Ομαδικό Πρωτάθλημα

1οι: Minotaur

2οι: DNA Phoenix

3οι: Ligers

Ακολούθησαν: Adartes, Asteria, Sourlatso, Peacocks, Hawks, Sweety Friends, Dolfins

Κύπελλο

Τελικός: Adartes – DNA Phoenix 2-14

Κυπελλούχοι: DNA Phoenix

Φιναλίστ: Adartes

High Checkout (ομαδικό): Δημήτρης Τζένιος (DNA Phoenix) – 154

Most 180s (ομαδικό): Μιχάλης Βλάσσης (Minotaur) – 6, Γιώργος Κουνενάκης (Minotaur) – 6

Ειδικές βραβεύσεις

Ελένη Ταμπακάκη και Σταύρος Κωνσταντινομανωλάκης τιμήθηκαν για την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα και τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη και προβολή του Συλλόγου.

Η εκδήλωση έκλεισε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ανοδική πορεία του Συλλόγου, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στη νέα, ακόμη πιο απαιτητική σεζόν.

-Πατήστε στη φωτογραφία που ακολουθεί για να δείτε το άλμπουμ

