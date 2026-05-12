Σε επαναληπτική διαδικασία οδηγήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ Νεάπολης, καθώς η προσέλευση στην πρώτη προγραμματισμένη συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, δεν κρίθηκε ικανοποιητική. Η παρουσία περίπου είκοσι ατόμων συνολικά, μαζί με τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης, δημιούργησε προβληματισμό, καθώς η εικόνα αυτή δεν συμβαδίζει ούτε με την ιστορία και τη διαχρονική πορεία του συλλόγου, ούτε με τις επιτυχίες των τελευταίων ετών, αλλά ούτε και με τη δυναμική που διαθέτει η Νεάπολη ώστε να εκπροσωπείται επάξια στη Γ’ Εθνική.

Ο πρόεδρος της ΑΕΝ, Λευτέρης Δατσέρης, στον χαιρετισμό του προχώρησε σε απολογισμό της τελευταίας διετίας της διοίκησής του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις σημαντικές επιτυχίες που σημειώθηκαν. Όπως τόνισε, η ομάδα κατέκτησε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε και η ομάδα Β’, η οποία συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας έως και τον περασμένο Δεκέμβριο. Αναφορά έγινε και στη σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημίας, μια προσπάθεια που, όπως υπογράμμισε, στηρίχθηκε τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από την κοινωνία της Νεάπολης, συμβάλλοντας συνολικά σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διετία για τον σύλλογο και την περιοχή.

Παράλληλα, σημείωσε πως πλέον η ομάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα μεγάλη πρόκληση, αυτή της συμμετοχής στη Γ’ Εθνική, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της πιο ανταγωνιστικής, όπως τη χαρακτήρισε, χρονιάς στην ιστορία της ΕΠΣ Λασιθίου. Ο ίδιος επεσήμανε ότι το έργο που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί ουσιαστική στήριξη από την τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας πως η εικόνα της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής για την ομάδα. Υπογράμμισε ακόμη ότι περίμενε μεγαλύτερη ανταπόκριση, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση και πρόσκληση προς τον κόσμο, προσθέτοντας πως η μικρή συμμετοχή δεν αντικατοπτρίζει ούτε την ιστορία της ΑΕΝ ούτε την κοινωνία της Νεάπολης για την ομάδα.

Ο κ. Δατσέρης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στήριξης της ομάδας, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και στη συνέχεια σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου ο σύλλογος να συνεχίσει να λειτουργεί, να προσφέρει διέξοδο στα νέα παιδιά μέσω του αθλητισμού και να διατηρεί ζωντανό το δέσιμο της τοπικής κοινωνίας με τον τόπο και την ομάδα της.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΑΕΝ, Αντώνης Φούσκης, αναφέρθηκε στις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο τοπικό ποδόσφαιρο και τη Γ’ Εθνική, επισημαίνοντας ότι οι απαιτήσεις αυξάνονται κατακόρυφα τόσο σε οργανωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Όπως τόνισε, το Διοικητικό Συμβούλιο χρειάζεται ενίσχυση με περισσότερα ενεργά άτομα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αυξηθεί και η οικονομική υποστήριξη μέσω χορηγών και υποστηρικτών.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο αυξημένο κόστος λειτουργίας μιας ομάδας στις σημερινές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι γηγενείς ποδοσφαιριστές πλέον αμείβονται, σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές. Μάλιστα, συνέκρινε το μπάτζετ του πρωταθλήματος του 2018 με το αντίστοιχο της φετινής σεζόν του 2026, σημειώνοντας ότι σχεδόν έχει τριπλασιαστεί, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΝ διέθετε μόλις το τέταρτο μεγαλύτερο μπάτζετ της κατηγορίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλά ποσά για τα δεδομένα της Νεάπολης, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο με τη συμμετοχή της ομάδας στη Γ’ Εθνική.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συλλόγου και καλύτερης κατανομής των αρμοδιοτήτων, καθώς, όπως εξήγησε, αρκετά μέλη του Δ.Σ. έχουν επιβαρυνθεί με υπερβολικά πολλές ευθύνες, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει σε σημείο κόπωσης και εξάντλησης. Τόνισε πως είναι αναγκαίο να βρεθούν υπεύθυνα άτομα που θα αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, ώστε να μοιραστούν οι αρμοδιότητες που σήμερα συγκεντρώνονται σε πολύ λίγους ανθρώπους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ακαδημία της ομάδας, η οποία, όπως ειπώθηκε, λειτουργεί ουσιαστικά χάρη στην προσπάθεια ενός μόνο ατόμου, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα για να μπορεί να γίνει σωστή και βιώσιμη δουλειά σε βάθος χρόνου. Ο κ. Φούσκης επισήμανε επίσης ότι σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΝ, οι οποίοι θα πρέπει να σταθούν πιο κοντά στον σύλλογο, ενώ έγινε λόγος και για τους Νεαπολίτες που κατοικούν εκτός περιοχής αλλά εξακολουθούν να αγαπούν την ομάδα και θα μπορούσαν να στηρίξουν και αυτοί την προσπάθεια.

Πλέον, αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για τον ορισμό της νέας Γενικής Συνέλευσης, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο. Μέχρι τότε, στόχος όλων είναι να υπάρξει κινητοποίηση και να προσεγγιστούν περισσότερα άτομα, ώστε να σταθούν ενεργά δίπλα στην ΑΕ Νεάπολης και να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια του συλλόγου στη Γ’ Εθνική.