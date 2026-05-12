Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Ακαδημία υδατοσφαίρισης του ΝΟΑΝ και απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας από 8 ετών και άνω.

Η υδατοσφαίριση αποτελεί διαχρονικά το πιο επιτυχημένο ομαδικό άθλημα της χώρας, με μεγάλες διακρίσεις για τις Εθνικές ομάδες αλλά και σημαντικές επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, γεγονός που έχει συμβάλει ώστε όλο και περισσότερα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το άθλημα. Μέσα από την προπόνηση και τη συμμετοχή σε μια οργανωμένη ακαδημία, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν όχι μόνο τις αθλητικές τους ικανότητες αλλά και σημαντικές αξίες, όπως η συνεργασία, η πειθαρχία, η υπευθυνότητα και το ομαδικό πνεύμα.

Στον ΝΟΑΝ, η υδατοσφαίριση αποτελεί ένα από τα πλέον ιστορικά και ενεργά τμήματα του συλλόγου, με συνεχή παρουσία στα πρωταθλήματα και σημαντική δουλειά στις αναπτυξιακές ηλικίες. Η φιλοσοφία του τμήματος βασίζεται στη σωστή εκμάθηση του αθλήματος, στη διαμόρφωση αθλητικού χαρακτήρα και στη σταδιακή εξέλιξη των παιδιών μέσα σε ένα υγιές αθλητικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η ανδρική ομάδα του ΝΟΑΝ πραγματοποίησε φέτος μία εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο και κερδίζοντας θετικά σχόλια για την αγωνιστική της εικόνα και τη συνολική της παρουσία. Η φετινή πορεία επιβεβαίωσε πως στόχος των ανθρώπων του Ομίλου, είναι το τμήμα να έχει ανοδική τροχιά, διαθέτοντας σταθερές βάσεις αλλά και προοπτική για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ακαδημίες, καθώς τα νέα παιδιά αποτελούν τη συνέχεια της ομάδας και εκείνα που τα επόμενα χρόνια θα στελεχώσουν την ανδρική ομάδα, συνεχίζοντας την ιστορία και την παρουσία του ΝΟΑΝ στην ελληνική υδατοσφαίριση. Η σύνδεση των ακαδημιών με το ανδρικό τμήμα θεωρείται βασικός στόχος της προσπάθειας που γίνεται, με σκοπό να δημιουργηθεί ένας σταθερός «κορμός» αθλητών από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι θα εξελίσσονται αγωνιστικά μέσα από τον σύλλογο και είναι σημαντικό ότι υπεύθυνος των ακαδημιών, είναι ο αρχηγός της ανδρικής ομάδας Μάνος Καμπανός.

Οι άνθρωποι του ΝΟΑΝ καλούν τους γονείς να δώσουν στα παιδιά τους την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα άθλημα που συνδυάζει τη σωματική άσκηση με την ομαδικότητα και την αγωνιστική παιδεία, σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 19:00 έως 20:30, ενώ οι εγγραφές και η παροχή πληροφοριών γίνονται στα γραφεία του ΝΟΑΝ, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 17:00 έως 19:00.