Παράλληλα με τις εξελίξεις που αφορούν τη διαδικασία των εκλογών, στον ΑΟΑΝ υπήρξε και ένα ιατρικό ζήτημα, καθώς ο Γιώργος Σαριδάκης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται επιτυχώς και να ακολουθεί πλέον το στάδιο της αποκατάστασης.

Ο νεαρός αμυντικός των «κυανόλευκων» πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη αγωνιστική χρονιά, καθώς είχε ξεκινήσει τη σεζόν με μερική ρήξη χιαστού. Παρά τον τραυματισμό του, προσπάθησε με θεραπείες και πρόγραμμα ενδυνάμωσης να παραμείνει ενεργός και να βοηθήσει την ομάδα του, δείχνοντας μεγάλη θέληση και επαγγελματισμό.

Ωστόσο, η ατυχία συνεχίστηκε, καθώς τον Ιανουάριο υπέστη ολική ρήξη, γεγονός που οδήγησε τελικά στη χειρουργική επέμβαση. Μετά το χειρουργείο, για τον ποδοσφαιριστή ξεκινά πλέον η διαδικασία της αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Στο πλευρό του Γιώργου Σαριδάκη στάθηκαν από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι της διοίκησης του ΑΟΑΝ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή τους σε έναν αθλητή που προσπάθησε να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρά τις δυσκολίες. Τον ποδοσφαιριστή επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ο πρόεδρος Μάνος Μακράκης και ο συμπαίκτης του Άρης Κοκοτσάκης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Όλοι στον ΑΟΑΝ εύχονται στον Γιώργο Σαριδάκη δύναμη και ταχεία ανάρρωση, με την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα υγιής στα γήπεδα.