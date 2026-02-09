Το Διοικητικό Συμβούλιο της ποδοσφαιρικής ομάδας «ΠΥΡΓΟΣ» Καλού Χωριού ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή κ. Μυλωνάκη Μανώλη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Μυλωνάκη για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και το ήθος που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Η συμβολή του στην ομάδα υπήρξε σημαντική και εκτιμάται ιδιαίτερα από τη Διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές και το φίλαθλο κοινό.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής του διαδρομής.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ Καλού Χωριού