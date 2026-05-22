Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα με φόντο το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού – Τα μέτρα ασφαλείας, πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς από σήμερα 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου το Telekom Center Athens φιλοξενεί την τελική φάση της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει σήμερα στις 18:00 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (21:00), η πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την πρωτάρα Βαλένθια, στον ισπανικό «εμφύλιο».

Η Αθήνα πήρε φέτος τη σκυτάλη από το Άμπου Ντάμπι και το YAS Ιsland στον Περσικό Κόλπο ως διοργανώτρια του φάιναλ φορ της Euroleague για το 2026. Αυτή είναι η δεύτερη φορά στην Ιστορία που διεξάγεται στην Αθήνα, μετά το φάιναλ φορ της Euroleague το 2007, και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, το ΟΑΚΑ ή όπως ονομάζεται από αυτή τη σεζόν, το Telekom Center Athens.

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας, το τριήμερο 22-24 Μαϊου, θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού φίλαθλου κοινού και όχι μόνο… Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης, στο glass floor του ανακαινισμένου και υπερσύγχρονου T-Center (19.443 θέσεων), το οποίο από «πράσινο» θα «βαφτεί» «ερυθρόλευκο», αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει ήδη 10.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ (Παρασκευή, 22/5, 18:00).

Ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην πρωτάρα σε φάιναλ φορ Βαλένθια και την πολυνίκη με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (22/5, 21:00), ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 21:00 την Κυριακή (24/5).

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00. Φέτος δεν θα διεξαχθεί «μικρός» τελικός. Στη θέση του, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν στις 18:00 τον τελικό του Adidas Next Generation, της διοργάνωσης νέων παικτών της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός κυνηγά το 4ο αστέρι

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για 15η φορά σε Final Four, για 5η συνεχόμενη, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του και δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Είναι επίσης η 11η παρουσία του τα τελευταία 17 χρόνια επί διοίκησης Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, από το 2009 στο Βερολίνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τρεις φορές την Euroleague, το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο, ενώ φέτος αναζητούν το 4ο τρόπαιο και πρώτο μετά από 13 χρόνια. Η ομάδα του Πειραιά έχει αγωνιστεί εννέα φορές σε τελικό της διοργάνωσης και θέλει απέναντι στη Φενέρμπαχτσε να εξασφαλίσει τη 10η παρουσία της σε τελικό Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση, όπως και πέρυσι, με ρεκόρ 26-12, ενώ στα πλέι οφ απέκλεισε τη Μονακό με 3-0, όντας η μόνη από τις τέσσερις φιναλίστ που προκρίθηκε με sweep.

«Φρούριο» το ΟΑΚΑ για το Final 4

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ Το σχέδιο προβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή.

4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ που αναμένεται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού», τόνισε ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.

Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00.

Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία.

Τρεις ζώνες ελέγχου

Γύρω από το ΟΑΚΑ θα αναπτυχθούν τρεις ζώνες ελέγχου. Στη ζώνη Γ, από 8 πύλες εισόδου για πεζούς και 6 για οχήματα, θα γίνεται οπτική επικύρωση εισιτηρίου, ταυτοποίηση, σωματική έρευνα και έκδοση βραχιολιού. Στη ζώνη Β, θα πραγματοποιείται επαλήθευση στα βραχιολάκια, προσάρωση εισιτηρίων, δεύτερος σωματικός έλεγχος και τελική ψηφιακή επικύρωση σε περιστροφικές πύλες.

Τρεις ζώνες ελέγχου θα κληθούν να περάσουν οι 20.000 οπαδοί και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εντός του γηπέδου αστυνομικοί θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ενώ κανένας θεατής αν μπει… δεν θα μπορεί να βγει, αν δεν λήξει ο αγώνας.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκληση επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας», τόνισε η Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων.

Η διεξαγωγή δημόσιων συναθροίσεων και μοτοπορειών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα (25/05).

