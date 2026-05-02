Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας, καθώς και όλα τα μέλη και τους υποστηρικτές του σωματείου, ότι την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 18:30, στον χώρο της Αμμούδας, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα παρουσιαστεί ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός.

Στη συνέχεια, θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αναλάβει τη συνέχιση της πορείας του σωματείου για την επόμενη θητεία.

Η παρουσία όλων των μελών και φίλων της ομάδας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και απαραίτητη.