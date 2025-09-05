Συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν κατάλοιπα από την παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα μέρη μας. Στην περιοχή Καραβοστάσι του Καλού Χωριού εντοπίστηκε πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι νεοτέρας, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σκαφών καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή, σε στίγμα 35ο 8΄ 3.63΄΄B, 25ο 43΄43.14΄΄Α και σε ακτίνα 200 μέτρων περιμετρικά. Αναμένεται ειδικό κλιμακίου του Πολεμικού Ναυτικού για την εξουδετέρωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου:

Ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/ 1978). β) Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία σκαφών καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή «Καραβοστάσι Αγίου Νικολάου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή σε στίγμα 35ο 8΄ 3.63΄΄B, 25ο 43΄43.14΄΄Α και σε ακτίνα διακοσίων μέτρων περιμετρικά από αυτό.

Η απαγόρευση της παραγράφου 1 της παρούσας ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος