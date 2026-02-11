Να αποκτήσουν πλεονέκτημα για τη συμμετοχή τους στο Φάιναλ Φορ του κυπέλου της ΕΠΣΛ «Εμμανουήλ Φανουράκης», δίνουν σήμερα στις 15.00 τα πρώτα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης Νίκη Σητείας-ΑΕ Νεάπολης και Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου, καθώς υπάρχουν και οι επαναληπτικοί με τους αγώνες ρεβάνς.

Νίκη Σητείας-ΑΕ Νεάπολης

Έχοντας ήδη προσφέρει συναρπαστικές αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν, γεμάτες ένταση, πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Νίκη Σητείας και η ΑΕ Νεάπολης ετοιμάζονται να διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στις 15.00 στο στάδιο της Σητείας, με κοινό στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαδρομή στο κύπελλο. Και οι δύο ομάδες αντιλαμβάνονται τη σημασία της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της ΕΠΣΛ, καθώς αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αναδείξουν την ποιότητά τους, το βάθος του ρόστερ τους και τη συνολική δουλειά που γίνεται εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ιδιαίτερα για τη Νίκη, το κύπελλο αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα. Οι Σητειακοί, έχοντας μείνει σχετικά νωρίς εκτός της διεκδίκησης του πρωταθλήματος αλλά και της ανόδου στη Γ’ Εθνική, βλέπουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση ως μια ευκαιρία «εξιλέωσης» και επαναπροσδιορισμού της φετινής τους προσπάθειας. Μια καλή πορεία, ή ακόμη και η κατάκτηση του τροπαίου, μπορεί να λειτουργήσει ως βάλσαμο για τις απογοητεύσεις της σεζόν, να ανεβάσει το ηθικό παικτών και φιλάθλων και να αφήσει στο τέλος μια γλυκιά επίγευση.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕ Νεάπολης, ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει μάθει να πρωταγωνιστεί σε κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετέχει, αντιμετωπίζει το κύπελλο με τη γνωστή της φιλοδοξία. Οι Νεαπολίτες βλέπουν τη φετινή σεζόν ως μια ιδανική ευκαιρία να κατακτήσουν και αυτόν τον τίτλο που λείπει από τη συλλογή τους και να προσθέσουν ακόμη ένα τρόπαιο στην ήδη πλούσια τροπαιοθήκη τους. Με νοοτροπία νικητή και υψηλές απαιτήσεις, μπαίνουν στη διοργάνωση αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος και να επιβεβαιώσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο.

Κόρφος-ΑΟ Βραχασίου

Ζευγάρι στο οποίο υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί είναι αυτό ανάμεσα στον Κόρφο και τον ΑΟ Βραχασίου. Οι Ελουντιανοί, οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα στις 15.00 στο γήπεδό τους, γνωρίζουν καλά τις δυσκολίες της αναμέτρησης, ωστόσο μπαίνουν στο παιχνίδι αποφασισμένοι να πάνε κόντρα στα προγνωστικά και να διεκδικήσουν την έκπληξη. Στόχος τους είναι να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί, να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πετύχουν ένα αποτέλεσμα που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση ενόψει του επαναληπτικού αγώνα.

Απέναντί τους θα βρουν έναν ΑΟ Βραχασίου που μέχρι στιγμής δείχνει… άτρωτος. Η ομάδα του Βραχασίου παραμένει αήττητη σε όλα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν, επιβεβαιώνοντας σε κάθε ευκαιρία την αγωνιστική της σταθερότητα και την ποιότητά της. Παράλληλα, φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, γεγονός που την καθιστά δικαίως φαβορί για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά και την κατάκτηση του τίτλου. Με ξεκάθαρη φιλοδοξία να διεκδικήσει τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελλο, ο ΑΟ Βραχασίου θα πάει στην Ελούντα με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Παρ’ όλα αυτά, σε έναν θεσμό όπως το κύπελλο, όπου οι εκπλήξεις δεν λείπουν, ο Κόρφος ελπίζει πως μπορεί να βάλει δύσκολα στο φαβορί και να μετατρέψει το ζευγάρι σε υπόθεση ανοιχτή μέχρι το τελευταίο λεπτό.