Την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) και τη διασφάλιση της οδικής σύνδεσης με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης, Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης ο αντιδήμαρχος Φαιστού Γιώργος Ντισπυράκης εκ μέρους του Δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης καθώς και οι βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και Φραγκίσκος Παρασύρης. Την παρουσία της υφιστάμενης κατάστασης και των επιλογών που υπάρχουν έκανε ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αγαπάκης.

Χρηματοδότηση και αρμοδιότητες

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι ο ΝΟΑΚ αποτελεί ένα αναγκαίο έργο που εκτείνεται μέχρι την Ιεράπετρα και ξεκαθάρισε το τοπίο των αρμοδιοτήτων. Όπως ανέφερε, ο ΝΟΑΚ ως διευρωπαϊκό δίκτυο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, όμως η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη αναλάβει και χρηματοδοτήσει τις μελέτες για τμήματα του επαρχιακού δικτύου, όπως οι παρακάμψεις για το Τυμπάκι και τις Μοίρες, οι οποίες βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης.

«Από την πλευρά μας, ακόμα και εκεί που δεν έχουμε άμεση αρμοδιότητα, πιέζουμε για την ολοκλήρωση του έργου», σημείωσε ο Περιφερειάρχης, υπενθυμίζοντας ότι έχει θέσει το θέμα εγγράφως και προφορικώς στον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου ήδη από τον Ιούλιο του 2025.

Το κόστος του έργου και η αναζήτηση πόρων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, το κόστος για τα τμήματα που αφορούν τις μελέτες του Υπουργείου (χωρίς τις απαλλοτριώσεις) υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αν συμπεριληφθούν οι συνδέσεις προς Ιεράπετρα, ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

«Ένα τέτοιο ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό μιας Περιφέρειας. Απαιτείται χρηματοδότηση είτε μέσω ΣΔΙΤ είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στόχος μας είναι να βρούμε τη χρηματοδότηση για να δούμε τον Νότιο Άξονα να υλοποιείται», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.