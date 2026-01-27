Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν σχετικά με την Πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης στο ΥΠΑΑΤ και την Γενική Δ/νση Αλιείας για Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης του τοξικού είδους Λαγοκέφαλος. Ο κ. Τζεδάκης επεσήμανε την κρισιμότητα του προβλήματος, τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου για πρώτη φορά, και την σημασία της κοινής συνεργασίας όλων, τόσο των άμεσα ενδιαφερόμενων που είναι οι επαγγελματίες αλιείς, όσο και των πολιτικών, υπηρεσιακών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά, και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ώστε να ολοκληρωθεί η πρόταση η οποία θα αποτελέσει οδηγό και για τις άλλες περιφέρειες.

Ακολούθησε συζήτηση με τους επαγγελματίες αλιείς και τα υπηρεσιακά στελέχη για τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος και συγκεκριμένα την ανάγκη τεκμηρίωσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει το πλεονέκτημα της κατάλληλης υποδομής, καθώς και την ύπαρξη προηγούμενων μελετών από το ΕΛΚΕΘΕ που μπορούν να τεκμηριώσουν μια τέτοια πρόταση, η οποία θα βοηθήσει προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός στην σταθεροποίηση των πληθυσμών λαγοκέφαλου και πιθανή ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και αφετέρου στην αξιοποίηση των λαγοκέφαλων για άλλη χρήση.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών αλιέων συμφώνησαν στην συνέχιση της προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί, σχεδιάζοντας το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα αποζημίωσης στην Ελλάδα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΕΛΚΕΘΕ και τη Διαχειριστική Αρχή για την τεκμηρίωση του προγράμματος», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, με στόχο την αποζημίωση των αλιέων για την απόσυρση και καταστροφή των λαγοκέφαλων.

Ακολούθησε ενημέρωση για την υποβολή πρότασης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τα τμ. Αλιείας της ΠΚ, σε ανοικτή Πρόσκληση που αφορά την Εμπορία και Προώθηση Αλιευτικών ειδών. Η πρόταση της Περιφέρειας είναι να προωθηθούν τα εδώδιμα εισβολικά είδη ώστε να μπουν στην αγορά με σταθερή παρουσία και να είναι δυνατή η εμπορία τους από τους επαγγελματίες αλιείς.

Στο θέμα που τέθηκε από τους επαγγελματίες αλιείς σχετικά με την αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών, θα γίνει διερεύνηση πιθανών λύσεων από τα τμ. Αλιείας και σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά Πρόγραμμα αποζημίωσης για τα προστατευόμενα είδη, θα ερευνηθεί η δυνατότητα νέας προκήρυξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με φυσική παρουσία και διαδικτυακά υπηρεσιακοί παράγοντες απ’ όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΓΕΩΤΕΕ και εκπρόσωποι των Αλιέων.