Ζούμε σε μια εποχή όπου η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή έχει φύγει από τη σφαίρα της θεωρίας και έχει γίνει βίωμα της καθημερινότητάς μας. Στην Κρήτη, η αίσθηση ότι τα καλοκαίρια γίνονται πιο ανυπόφορα και οι χειμώνες χάνουν τον χαρακτήρα τους, κυριαρχεί στις συζητήσεις από τα καφενεία της ενδοχώρας μέχρι τα τουριστικά θέρετρα των παραλίων. Ωστόσο, τι λένε πραγματικά οι αριθμοί; Μια προσεκτική ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων της πενταετίας 2021-2025 έρχεται να επιβεβαιώσει την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και να ανατρέψει την πεποίθηση ότι το νησί μας είναι πάντα το «μεγάλο θύμα» της ζέστης στην Ελλάδα.

Ακτινογραφώντας την τελευταία πενταετία με βάση χάρτες και στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών που διατηρεί το meteo, η εικόνα που προκύπτει για την Κρήτη μοιάζει με ένα «ασανσέρ» με τάση ανόδου. Το 2021 μας έδωσε μια πρώτη γεύση της νέας πραγματικότητας, ξεκινώντας με έναν ασυνήθιστα θερμό Ιανουάριο (+2.3 °C πάνω από τον μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019) και συνεχίζοντας με έναν καυτό Αύγουστο. Αντίθετα, το 2022 λειτούργησε ως μια χρονιά «ανάσας», με τον Μάρτιο να καταγράφει εντυπωσιακή πτώση (-3.9 °C), θυμίζοντάς μας τους παλιούς, παραδοσιακούς χειμώνες.

Η ανάπαυλα όμως δεν κράτησε πολύ. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η θερμική επιβάρυνση επέστρεψε δριμύτερη. Ο Ιούλιος του ’23 και το κλείσιμο εκείνης της χρονιάς με έναν «ανοιξιάτικο» Νοέμβριο και Δεκέμβριο, προετοίμασαν το έδαφος για το εξαιρετικά θερμό 2024. Ειδικά ο Ιούνιος του 2024, με απόκλιση +3.6 °C, δοκίμασε τις αντοχές κατοίκων και επισκεπτών, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το 2025, όπου μέχρι το Νοέμβριο είδαμε μήνες όπως ο Ιανουάριος να αγγίζουν το +2.9 °C.

Μας σώζει η θάλασσα, ακόμη

Ωστόσο, εδώ εντοπίζεται το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανάλυσης: Είναι η Κρήτη ο «πρωταθλητής» της ζέστης στην Ελλάδα; Η απάντηση είναι πως όχι πάντα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η θάλασσα που μας περιβάλλει λειτουργεί συχνά ως ρυθμιστής, ως μια «ασπίδα» που μας γλιτώνει από τα χειρότερα σενάρια που βιώνει η ηπειρωτική χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιόδους έντονων καυσώνων, όπως τον Ιούνιο του 2024, ενώ η Κρήτη «έβραζε» με αποκλίσεις +3.6 °C, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα κατέγραφαν ιστορικά ρεκόρ με αποκλίσεις που άγγιζαν το +4.8 °C και +4.6 °C αντίστοιχα. Η Μακεδονία και η Θράκη συχνά εμφανίζουν πολύ πιο βίαιες θερμοκρασιακές μεταβολές, καθώς στερούνται της ευεργετικής επίδρασης του πελάγους.

Παρ’ όλα αυτά, η Κρήτη κατέχει τις δικές της αρνητικές πρωτιές, κυρίως όταν μιλάμε για την αλλοίωση του χειμώνα. Τον Ιανουάριο του 2025, το νησί μας είχε τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή απόκλιση σε όλη τη χώρα (+2.9 °C), ξεπερνώντας ακόμα και τις συνήθως πιο θερμές περιοχές της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό το στοιχείο είναι ίσως και το πιο ανησυχητικό για τον πρωτογενή μας τομέα, καθώς οι ζεστοί χειμώνες επηρεάζουν άμεσα την καλλιέργεια της ελιάς και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Σταθερά πιο θερμοί

Συμπερασματικά, η Κρήτη την περίοδο 2021-2025 εμφανίζει μια σταθερή και ανησυχητική τάση υπερθέρμανσης. Μπορεί να μην πιάνει πάντα «κόκκινο» σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα, που παρουσιάζει πιο ακραία άλματα θερμοκρασίας, αλλά η σταθερή άνοδος, ειδικά κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες, διαμορφώνει ένα νέο κλιματικό τοπίο. Δεν είμαστε πάντα οι πιο ζεστοί, αλλά γινόμαστε σταθερά πιο θερμοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής στο νησί μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ