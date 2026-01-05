Η επιλογή για την ανάδειξη του Λασιθίου ως κορυφαίου προορισμού εναλλακτικών μορφών τουρισμού εισέρχεται πλέον σε μια νέα, δυναμική φάση υλοποίησης. Με κεντρικό άξονα τον αναρριχητικό τουρισμό, η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου δρομολογούν ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σχέδιο που φιλοδοξεί να καταστήσει το νομό σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον ελληνικό χώρο, αλλά για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε η συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους του Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου (Α.Ο.Σ.) «Τάλως». Ο πρόεδρος του συλλόγου, Δημήτρης Κουλουγουσίδης και ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής αναρρίχησης, Κωνσταντίνος Γραφανάκης, παρουσίασαν τα δεδομένα μιας παγκόσμιας αγοράς που αναπτύσσεται ραγδαία. Ο αναρριχητικός τουρισμός δεν αποτελεί πλέον μια εξειδικευμένη δραστηριότητα για λίγους, αλλά έναν ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών υψηλού επιπέδου, οι οποίοι αναζητούν την περιπέτεια και την επαφή με τη φύση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου υλοποιώντας τη στρατηγική που έχει η Περιφέρεια Κρήτης, προχωρεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επενδύει σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου του Λασιθίου γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του τοπίου είναι αυτή που προσδίδει αξία στο τουριστικό προϊόν», σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου.

Τριπλέτα Επισκεψιμότητας και LasithiTrails

Το στρατηγικό όραμα της Αντιπεριφέρειας, όπως αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δεν περιορίζεται στην απλή συντήρηση ή δημιουργία ορισμένων αναρριχητικών διαδρομών. Αντιθέτως, ο στόχος είναι η δημιουργία μιας «τριπλέτας επισκεψιμότητας», ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που θα συνδυάζει οργανικά την αναρρίχηση, την πεζοπορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα έρχεται να «κουμπώσει» με το μεγάλο έργο «LasithiTrails», το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση δημοπράτησης και αφορά τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών σε όλο το νομό. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξελίσσεται ένα πρόγραμμα για την ανάδειξη των μινωικών οικισμών και των ιστορικών κτιρίων στον ορεινό όγκο. Με αυτόν τον τρόπο, ο επισκέπτης δεν θα περιορίζεται στη δραστηριότητα του βράχου, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε πιστοποιημένα μονοπάτια και να ανακαλύψει τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που συνδέει το αθλητικό σκέλος με την ιστορική γνώση.

Επένδυση με στρατηγικό βάθος

Το τεχνικό σκέλος της πρωτοβουλίας προβλέπει την αναβάθμιση των υφιστάμενων πεδίων και τη δημιουργία νέων, με απόλυτη έμφαση στην ασφάλεια, την πιστοποίηση των υποδομών και την ορθή προβολή τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι εντυπωσιακές, καθώς υπολογίζεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν από 150 έως 200 διαδρομές, με επίκεντρο τις περιοχές της Καλαμαύκας και του Καλού Χωριού.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά το Λασίθι το μοναδικό μέρος στη Νοτιοανατολική Ελλάδα με τέτοια συγκέντρωση και ποιότητα αναρριχητικών πεδίων, δίνοντάς του ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών. Το κόστος της επένδυσης, το οποίο ανέρχεται στις 74.000 ευρώ, πρόκειται να ενταχθεί άμεσα στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, καθώς αναμένεται το τεχνικό δελτίο από τους μελετητές και την ομοσπονδία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει άμεσα στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς οι αναρριχητές προτιμούν τις περιόδους εκτός αιχμής, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις της ενδοχώρας. Με το σχέδιο αυτό, το Λασίθι πρωτοπορεί και πάλι, μετατρέποντας τον ορεινό του όγκο σε ένα ζωντανό πεδίο αθλητισμού και πολιτισμού, έτοιμο να υποδεχθεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο δώδεκα μήνες τον χρόνο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ