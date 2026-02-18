Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, στον τομέα του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η ομάδα εργασίας που έχει ήδη συγκροτηθεί, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει, σε εισήγηση ώστε να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η επανενεργοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων πέντε παραλιακών οικισμών του Δήμου, συγκεκριμένα της Πλάκας, της Αμμουδάρας, του Ίστρου, του Σισίου και της Μιλάτου, μέσω της επανεκκίνησης των σχετικών συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Όπως και η δυνατότητα πολεοδόμησης επέκτασης του οικισμού της Ελούντας.

Επιπλέον, προγραμματίζεται η ανάθεση μελέτης για την εκκίνηση της διαδικασίας επέκτασης του σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου, ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Όλα αυτά θα συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο του οράματος της Δημοτικής Αρχής για έναν Δήμο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, δρομολογείται, όπως επανέλαβε ο Δήμαρχος, στρατηγική συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων, με στόχο

την ανέγερση κατοικιών, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα, απαντώντας σε σύγχρονες ανάγκες στέγασης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής καθώς και την ίδρυση σχολής για επαγγελματική κατάρτιση (ΕΠΑΣ).