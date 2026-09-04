Από την Τρίτη 1 έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για τις νοσηλευτικές ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν τη νέα εκπαιδευτική περίοδο.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 08:00 έως 14:00 στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στον 1ο όροφο, στο γραφείο 116, όπου στεγάζεται η Γραμματεία της ΣΑΕΚ. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28413 43107 και 6944 439795, καθώς και στο email [email protected].

Για το τρέχον εξάμηνο προσφέρονται οι ειδικότητες: Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου για το Α΄ εξάμηνο και Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας για το Γ΄ εξάμηνο.

Με σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και βασικό πλεονέκτημα την άμεση επαφή των σπουδαστών με το κλινικό περιβάλλον του νοσοκομείου, η ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου αποτελεί μια ολοκληρωμένη επιλογή για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν επάγγελμα στον χώρο της Υγείας. Συνδέει την επαγγελματική κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και προσφέρει δωρεάν φοίτηση, αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, πολύτιμη πρακτική εμπειρία και ουσιαστικές δυνατότητες άμεσης απορρόφησης στην αγορά εργασίας.

Η διευθύντρια της Σχολής του ΓΝΑΝ κ. Ράνια Ανδρεαδάκη μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, υπογράμμισε ότι η Σχολή προσφέρει ένα ιδιαίτερα ουσιαστικό πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς οι σπουδαστές έρχονται από νωρίς σε άμεση επαφή με το πραγματικό περιβάλλον των υπηρεσιών Υγείας.

ως ανέφερε, η ειδικότητα του χειρουργείου αποτελεί μια περισσότερο εξειδικευμένη κατεύθυνση, χωρίς αυτό να αναιρεί τη σημασία και τη δυναμική της γενικής νοσηλευτικής.

Άμεση σύνδεση

με το Νοσοκομείο

Το στοιχείο που, σύμφωνα με τη διευθύντρια, ξεχωρίζει τη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου είναι ακριβώς η λειτουργία της μέσα στο ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα. «Το γεγονός ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή κατ’ ευθείαν με το κλινικό περιβάλλον του νοσοκομείου είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της σχολής», σημειώνει, τονίζοντας ότι αυτό επιτρέπει στους καταρτιζόμενους να αποκτούν βιωματική σχέση με το επάγγελμα από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσής τους.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ παρέχεται, επίσης, δυνατότητα αναβολής στράτευσης, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, το πτυχίο είναι ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο, ενώ προβλέπεται και άμεση έναρξη πρακτικής.

Για πρώτη φορά

αμειβόμενη

πρακτική άσκηση

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ακολουθεί ένα ακόμη εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Έτσι, ο σπουδαστής μπορεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να περάσει στο στάδιο της πρακτικής εφαρμογής μέσα σε πραγματικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η εξέλιξη που αφορά την αμοιβή της πρακτικής άσκησης. Όπως ανέφερε η κ. Ανδρεαδάκη, έχει εξασφαλιστεί για πρώτη φορά μέσω του Υπουργείου Υγείας κονδύλι ώστε η πρακτική να αμείβεται, ενώ αναμένεται η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου.

Μέχρι σήμερα, οι σπουδαστές πραγματοποιούσαν την πρακτική τους χωρίς αμοιβή.

Επαγγελματική

αποκατάσταση

Η διευθύντρια της ΣΑΕΚ στάθηκε ιδιαίτερα και στις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για νοσηλευτικό και βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυξημένη.

Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν εργασία τόσο στις Μονάδες Υγείας του Νομού Λασιθίου και στο ίδιο το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όσο και σε ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα.

Η Σχολή, όπως εξήγησε, διατηρεί συνεργασία με φορείς της περιοχής, οι οποίοι γνωρίζουν το έργο της και απευθύνονται σε αυτήν όταν αναζητούν προσωπικό.

Χαρακτηριστικά, η κ. Ανδρεαδάκη τονίζει ότι «όποιος πραγματικά θέλει να εργαστεί στο αντικείμενο αυτό έχει αποκατάσταση», αποτυπώνοντας τη θετική εικόνα που επικρατεί στον χώρο της νοσηλευτικής.

Στήριξη

Σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία της ΣΑΕΚ αποτελεί και η στενή συνεργασία με το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Όπως αναφέρει η διευθύντρια, υπάρχει «απόλυτη συνεργασία», με το Νοσοκομείο να στηρίζει τη Σχολή και τη συνολική της λειτουργία.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτές της Σχολής είναι επαγγελματίες Υγείας, με εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ποιότητα και την πρακτική διάσταση της κατάρτισης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ