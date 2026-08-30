Σε μια ίσως τελευταία καλοκαιρινή πεζοπορική εξόρμηση κάτω από την Πανσέληνο, βρεθήκαμε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην κορυφή της Οξάς, πάνω απ’ την Ελούντα μια ομάδα περιπατητών υπό την καθοδήγηση του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου.

Ξεκινήσαμε από τους πρόποδες του βουνού, ακολουθώντας ένα καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι. Με θέα τον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας, ανεβήκαμε σε περίπου μία ώρα στο ανατολικότερο άκρο της κορυφής και στα αρχαία κτίσματα που συναντώνται εκεί. Στη συνέχεια περπατήσαμε ολόκληρη την κορυφογραμμή της Οξάς, μέχρι το δυτικό της άκρο, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Στην επιστροφή μας, η φύση μάς επιφύλασσε ακόμη ένα μοναδικό θέαμα: την ανατολή της Σελήνης της αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Η διαδρομή είναι αρκετά εύκολη, κοντινή και πραγματικά μαγευτική. Η κορυφή, με τις δεκάδες πετρόκτιστες ελληνιστικές στέρνες και τα αρχαία κτίσματα, στέκει επιβλητική, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει να βρίσκεται στο έλεος του χρόνου, των καιρικών συνθηκών και των ανθρώπων.