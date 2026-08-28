Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη ήχους, εικόνες και συναίσθημα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στην Κρήνη της «Χανιώτενας» στην Κριτσά, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Κρηνών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η εκδήλωση σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας πλήθος κόσμου, που κατέκλυσε τον χώρο γύρω από την ιστορική κρήνη, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση του δισκογραφικού έργου του Κριτσώτη δεξιοτέχνη βιολιστή Γιάννη Σφακιανού, με τίτλο «Φεγγαρόστρατα», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026. Ένα έργο που κινείται στις φόρμες της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, με έντονες επιρροές από την Ανατολική Μεσόγειο και σημαντικές συνεργασίες.

Στη μουσική παράσταση συμμετείχαν ο Γιάννης Σφακιανός στο βιολί, ο Χάρης Λαουρέισεν στο λαούτο και ο Χάρης Μπάκας στα κρουστά, ενώ ιδιαίτερη ήταν η φιλική συμμετοχή του Γιώργη Ξυλούρη (Ψαρογιώργη) και του Γιάννη Χαρούλη, προσθέτοντας ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.

Η αρχαία τοξωτή πέτρινη βρύση στη θέση «Χανιώτενα», δίπλα στο τελευταίο σωζόμενο καλντερίμι της Κριτσάς, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό. Τα φώτα, η πέτρα, το νερό και το φυσικό τοπίο συνδυάστηκαν με τους ήχους του βιολιού, του λαούτου και των κρουστών, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία για όσους βρέθηκαν εκεί. Οι μουσικές και τα τραγούδια, μαζί με τις μαντινάδες, πλημμύρισαν τον χώρο και έφτασαν σε ολόκληρο το χωριό, με τον κόσμο να συμμετέχει θερμά και να απολαμβάνει μια βραδιά που θα μείνει στη μνήμη.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, την Τοπική Κοινότητα Κριτσάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κριτσάς «Λατώ», με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.