Η Νεάπολη έζησε για ακόμη μία χρονιά μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης, με την καθιερωμένη καντάδα να μεταφέρει τη μουσική, τις μαντινάδες και τους κρητικούς χορούς στους δρόμους και τις γειτονιές της πόλης. Δώδεκα παιδιά της σχολής χορού Ανδριάνης Γαλανού, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, συνοδεύτηκαν από λύρες, λαούτα και μαντολίνα, περνώντας από πλατείες και μικρά στενά, ενώ κάτοικοι άνοιγαν τις πόρτες τους για να απολαύσουν το θέαμα.

Η διαδρομή πέρασε από αρκετές γειτονιές, όπως το Βρυσαλάκι, την πλατεία Τριών Ιεραρχών, την περιοχή του Νοσοκομείου, τον Άγιο Βασίλειο και τα Αλωνάκια, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα της πόλης. Η καντάδα ολοκληρώθηκε στον Δημοτικό Κήπο, όπου τα παιδιά χόρεψαν σιγανό και συρτό, παρασύροντας στον χορό και τον κόσμο που βρισκόταν στην πλατεία.

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ