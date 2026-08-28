Η 21χρονη τραγουδίστρια Μαρία Γαλυμιτάκη από την Ιεράπετρα, παρουσιάζει τη νέα της μουσική κυκλοφορία με το τραγούδι «Φέρτε μου τη θάλασσα».

Πρόκειται για ένα διαχρονικό και ιδιαίτερα αγαπημένο τραγούδι, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου, που αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι του ελληνικού μουσικού ρεπερτορίου.

Η νέα διασκευή αποτελεί μια σύγχρονη, ατμοσφαιρική προσέγγιση του τραγουδιού και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα της νεαρής Κρητικιάς ερμηνεύτριας στη μουσική της πορεία.

Την παραγωγή υπογράφει ο Μιχάλης Ζαμπετάκης, ο οποίος συμμετέχει και στο μπάσο. Στην κιθάρα συμμετέχει ο Φίβος Μαυράκης, ενώ στο μπουζούκι ο Γιάννης Δοξαστάκης.

Την ερμηνεία του τραγουδιού υπογράφει η Μαρία Γαλυμιτάκη.

Η νέα διασκευή του «Φέρτε μου τη θάλασσα» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 18 Αυγούστου και αποτελεί μια νέα μουσική πρόταση από μια νέα ερμηνεύτρια που αγαπά βαθιά το ελληνικό τραγούδι και συνεχίζει να εξελίσσει τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή.

https://www.youtube.com/watch?v=KlzfC5Mbrms