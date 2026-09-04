Στις επίσημες αγωνιστικές διοργανώσεις SUP επιστρέφει η δράση το σαββατοκύριακο, με τον ΝΑΣ Αγίου Νικολάου να δίνει δυναμικό «παρών» στους Διασυλλογικούς Αγώνες SUP «Σούδα 2026», οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά και συγκεκριμένα στη Σούδα.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων ΑΝΕΚ Lines, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε-Καγιάκ, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Δήμο Χανίων, στο πλαίσιο του αγωνιστικού καλενταριού της Ομοσπονδίας.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ο ΝΑΣ Αγίου Νικολάου θα συμμετάσχει με πολυάριθμη αποστολή, έχοντας εκπροσώπηση τόσο στην αναπτυξιακή κατηγορία όσο και στις διασυλλογικές κατηγορίες, με τους αθλητές και τις αθλήτριές του να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε διαφορετικά αγωνίσματα.

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο με τα αγωνίσματα Sprint 100 μέτρων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε συνδυασμό με την Πανελλήνια Συνάντηση SUP, ενώ την Κυριακή τη σκυτάλη παίρνουν οι αγώνες μεγάλων αποστάσεων, σε διαδρομές 8-10 χιλιομέτρων.

Οι αγώνες στη Σούδα αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τους αθλητές του ΝΑΣ Αγίου Νικολάου να επιστρέψουν σε επίσημη αγωνιστική δράση, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να μετρήσουν την αγωνιστική τους κατάσταση απέναντι σε αθλητές και αθλήτριες από άλλους συλλόγους.

Στην αναπτυξιακή κατηγορία τον ΝΑΣ Αγίου Νικολάου θα εκπροσωπήσουν σε σπριντ και τεχνικό οι Δημήτριος Βασιλάκης, Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Γεωργία Βογιατζή, Ζωή Δερμιτζάκη, Ανδρέας Καρόφυλλος, Μιχαήλ-Άγγελος Κουτουλάκης, Σοφία Κριτσωταλάκη, Ρέα-Αγγελική Κριτσωταλάκη, Δημήτριος Μαγραπιδάκης, Χριστόφορος Ορφανάκης, Κρυσταλλία Πάγκαλου, Δημήτριος Σφούνης και Νεφέλη Φιρφιρή και στο σπριντ ο Γεώργιος Πάγκαλος.

Στις διασυλλογικές κατηγορίες θα αγωνιστούν η Ελπίδα Βογιατζή (μεγάλη απόσταση), η Ελένη-Κωνσταντίνα Μαγραπιδάκη, η Χριστίνα Πάγκαλου, ο Εμμανουήλ Φαρσάρης (σπριντ) και ο Νικόλαος Φαρσάρης (σπριντ και μεγάλη απόσταση).

Την αποστολή του ΝΑΣ Αγίου Νικολάου θα συνοδεύσουν ο προπονητής Δημήτρης Γρηγοράκης, ο πρόεδρος Μιχάλης Φαρσάρης και η γραμματέας Χαρά Κοκκίνη.