Τα θερμά του συγχαρητήρια απευθύνει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης στον Άγγελο – Κωνσταντίνο Μαυρή του Σκακιστικού Τμήματος του Α.Ο. Λατώ Αγίου Νικολάου για τη σπουδαία του επιτυχία να αναδειχθεί Πρωταθλητής Ελλάδος στην Γ’ τάξη Δημοτικού, στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.



Παράλληλα, συγχαίρει τους αθλητές του Α.Ο. Λατώ Μάνο Μαραγκάκη, Γιώργο Τσαγκαράκη και Ευτυχία Μακρή για τη συμμετοχή και την αξιόλογη παρουσία τους στη διοργάνωση, εκπροσωπώντας επάξια τον Άγιο Νικόλαο.

«Η επιτυχία αυτή τιμά την τοπική κοινωνία, αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο δουλειάς που επιτελείται στο σκακιστικό τμήμα του Α.Ο. Λατώ Αγίου Νικολάου και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον του Συλλόγου», αναφέρει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.



Ο κ. Μενεγάκης εκφράζει επίσης τα συγχαρητήριά του στους προπονητές του Σκακιστικού Τμήματος του Α.Ο. Λατώ και στις οικογένειες των παιδιών για το σημαντικό έργο που επιτελούν, καθώς και για τη στήριξη και τη συμβολή τους στις επιτυχίες αυτές.