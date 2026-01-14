Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης προχώρησε χθες στον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων. Η κ. Γεωργία Πολυχρονάκη διατήρησε την Αντιδημαρχία σε θέματα Πολιτισμού.

Η κ. Πολυχρονάκη προέβη σε ένα σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης περιόδου και μας μίλησε για τους στόχους και τις προτεραιότητές της.

Απολογισμός

Αρχικά υπογράμμισε ότι μαζί με την ομάδα της στο τμήμα πολιτισμού έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καλύψουν με εκδηλώσεις σε όλο τον Δήμο Αγίου Νικολάου και όχι μόνο την πόλη του. Σχολίασε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με πολλές κοινότητες και διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα η κάθε μια και διαφορετική κουλτούρα και έδωσαν πολύ μεγάλη αξία σ’ αυτό. Προσπάθησαν μέσα από όλες τις δράσεις που υλοποίησαν να ενισχύσουν όσο μπορούσαν και τις μικρότερες τοπικές κοινότητες του Δήμου. Υπογράμμισε ότι έκαναν μια δυναμική επιστροφή αναφορικά με τον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, αλλά και το Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης, θεσμοί που είχαν αδρανοποιηθεί. Φέτος λοιπόν, κατάφεραν -όπως δήλωσε- να τους επαναφέρουν και τόνωσαν και την εξωστρέφεια του Δήμου.

Σημείωσε ότι υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Κρηνών που άφησε μια πολύ καλή επίγευση και ήδη έχουν ξεκινήσει να το δρομολογούν για φέτος. Μάλιστα θα εμπλουτιστεί και θα περιλάβει περισσότερες κοινότητες. Η χρονιά σχολίασε ότι έκλεισε με θετικό πρόσημο σε όλο αυτά που έκαναν και είχαν δρομολογήσει. Στάθηκε και στο γεγονός ότι υπήρχαν πολύ καλές συνεργασίες και με τις τοπικές κοινότητες, αλλά και με τους πολιτιστικούς συλλόγους και στόχος είναι να συνεχίσουν δυναμικά για το 2026. Τόνισε ότι είναι πάντα ανοιχτοί σε πολίτες, ομάδες, συλλόγους που έχουν ιδέες και σκέψεις για κάτι έτσι ώστε να τα συζητήσουν και να ακούσουν τις προτάσεις των πολιτών.

Οι βασικές προτεραιότητες

Την ρωτήσαμε ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες για το τομέα του Πολιτισμού. Ήδη έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν τις μεγάλες διοργανώσεις του Δήμου που έρχονται, όπως τις Αποκριές, το παιδικό φεστιβάλ, το φεστιβάλ κρηνών, το φεστιβάλ πλατείας, τον λογοτεχνικό διαγωνισμό αλλά και το τετραήμερο λόγου και τέχνης. Πέραν όμως από τις μεγάλες εκδηλώσεις έρχονται και άλλες ιδέες και σκέψεις που πρόκειται να υλοποιηθούν και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Και αυτά τα δουλεύουν από τώρα με συνεργασίες όχι μόνο με τοπικούς φορείς αλλά και έξω από τον Δήμο, με άλλες συνεργασίες. Θέλει όμως οι σκέψεις αυτές να πάρουν ένα βασικό κορμό και στη συνέχεια θα μας κάνει σχετικές ανακοινώσεις.

Επιπρόσθετα σχολίασε ότι θέλουν να δουν κάποια θέματα αναφορικά με τις υποδομές και τις βελτιώσεις όπως για παράδειγμα στο χώρο του παλαιού Ειρηνοδικείου και σε άλλους χώρους. Σημείωσε ότι υπάρχουν χώροι και κτίρια τη χρήση των οποίων θέλουν να δρομολογήσουν πιο στοχευμένα για να έχουν και μια ποικιλία όσον αφορά τους πολιτιστικούς χώρους.

Πολιτισμός και εξωστρέφεια

Πρόκληση σχολίασε πως για την ίδια είναι αυτά που κάνανε ως τώρα, να τα πάνε ακόμη πιο ψηλά.

Δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλη Μενεγάκη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και αυτή την χρονιά, να αποτελεί έναν από τους βασικούς του συνεργάτες. Ο πολιτισμός σε ένα Δήμο κατά την ίδια είναι ένα γερό θεμέλιο για τη στρατηγική του. Πόσο μάλλον σε ένα Δήμο σαν το δικό μας, που αποτελείται από τόσες κοινότητες πρέπει να υπάρχει στόχευση στην πολιτιστική εξωστρέφειά του.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θεωρεί πως έχει τις δυνατότητες να γίνει ακόμη και πολιτιστικός προορισμός. Χρειάζονται συνεργασίες και πέραν του Δήμου αλλά και εξωστρέφεια για να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Όπως επεσήμανε, στον τόπο μας υπάρχει δυναμική και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται, έχουν γνώσεις και όραμα.

Εμπιστοσύνη και θετικά μηνύματα

Τόνισε ότι έχουν ρίξει τους σπόρους για να πάνε ακόμη καλύτερα, έχουν κάνει συνεργασίες με ανθρώπους που έχουν θεσμικές θέσεις, ενώ το σημαντικό για τη δημοτική αρχή είναι πως μέσα από τη συνέπεια και τη σκληρή δουλειά που έχουν επιδείξει, πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και ο κόσμος περιμένει με χαρά να ακούσει τις προτάσεις τους. Η εμπιστοσύνη αυτή για την ίδια είναι πολύ σημαντική και αποτελεί μια αναγνώριση της δουλειάς που κάνουν. Δεν παρέλειψε να αναφέρει για τις εκδηλώσεις που έχουν κάνει έως τώρα, ότι οι εντυπώσεις που λαμβάνουν από τον κόσμο είναι πολύ θετικές και ότι είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό και τροφοδοτικό.

Ολοκληρώνοντας ήθελε να εκφράσει και μέσα από την εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ τις ευχαριστίες της προς τους ανθρώπους και τους επιχειρηματίες που έχουν στηρίξει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ