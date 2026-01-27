Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στις 11:30 π.μ στα γραφεία της (Μαρίνα) το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσια διάταξης :

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου 2026 Έγκριση γενόμενης υπερωριακής απασχόλησης μηνός Δεκεμβρίου 2025 Έγκριση πρακτικού με θέμα : Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου αναφορικά με την αξιοποίηση της οικονομικής εισφοράς των οικονομικών φορέων που έγιναν αποδεκτοί Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων – παγίων της ΔΑΕΑΝ