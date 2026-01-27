Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στις 11:30 π.μ στα γραφεία της (Μαρίνα) το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσια διάταξης :
- Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου 2026
- Έγκριση γενόμενης υπερωριακής απασχόλησης μηνός Δεκεμβρίου 2025
- Έγκριση πρακτικού με θέμα : Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου αναφορικά με την αξιοποίηση της οικονομικής εισφοράς των οικονομικών φορέων που έγιναν αποδεκτοί
- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων – παγίων της ΔΑΕΑΝ